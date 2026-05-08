El Barça, a lo suyo y con la Liga entre ceja y ceja

La felicidad va por barrios. Y más con dos vasos comunicantes como el FC Barcelona y el Real Madrid. A 600 km del terremoto en la capital española, en la Ciutat Esportiva Joan Gamper impera un estado de tranquilidad y máxima concentración de cara al clásico de este domingo en el Spotify Camp Nou. El equipo de Hansi Flick tiene una oportunidad histórica ante su gente y no quiere desaprovecharla.

Las cuentas son sencillas: si los culés empatan o ganan a los merengues, se proclamarán matemáticamente campeones de la Liga. El Barça quiere rematar una competición doméstica de la que ha sido incontestablemente dominador con un buen resultado ante el eterno rival y dar por finalizada una temporada 2025/26 en la que, a pesar de no haber logrado la deseada Champions League, puede estar nuevamente muy satisfecho con su rendimiento.

Este viernes, la plantilla blaugrana realizó el tercer entrenamiento de la semana. En la penúltima sesión antes del clásico, Lamine Yamal volvió a ser la única baja de un Flick que va perfilando el once contra el Real Madrid. Eder Aller, Xavi Espart, Tommy Marqués y Álvaro Cortés fueron los canteranos que se ejercitaron con el primer equipo y Andreas Christensen continuó su puesta a punto tras regresar con el grupo la semana pasada. Veremos si puede recibir el alta médica.

Nada ganado

En el vestuario del Barça no dan la Liga por ganada y muchos de sus integrantes lo han demostrado en las entrevistas que han concedido en los últimos días a varios medios de comunicación. El título de la regularidad está a punto de caramelo, sí, pero falta rematarlo. Y qué mejor que hacerlo este mismo domingo, contra un Real Madrid inmerso en una crisis sin precedentes y ante la afición barcelonista. Sería un final de competición perfecto.

El conjunto culé realizará el último entrenamiento previo al clásico este sábado a partir de las 11.00 horas en la Ciutat Esportiva Joan Gamper. Como es habitual, tras la sesión Hansi Flick comparecerá en rueda de prensa para analizar el partido y exteriorizar las sensaciones de su equipo. A pesar de todo el 'ruido' en Madrid, el Barça sigue a lo suyo.