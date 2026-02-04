El Barça, 'líder' de los supervivientes al triplete

Líderes en LaLiga, en octavos de la Champions League y en semifinales de la Copa. No podía haber mejor escenario para el FC Barcelona a estas alturas de la temporada. Los de Hansi Flick han hecho los deberes en las tres competiciones y siguen aspirando a poder levantar el triplete cuando finalice el presente curso. El año pasado ya se quedaron con la miel en los labios para obrar tal hazaña, pero las esperanzas siguen vivas en esta ocasión.

Hablar de triplete es hablar de palabras muy mayores. Tan solo lo han conseguido siete equipos a lo largo de toda la historia: Celtic (1967), Ajax (1972), PSV (1988), Manchester United (1999), FC Barcelona (2009 y 2015), Inter de Milán (2010), Bayern de Múnich (2013 y 2020), Manchester City (2023) y Paris Saint-Germain (2025). El cuadro catalán es uno de los dos únicos equipos que lo ha logrado en dos ocasiones, junto al conjunto bávaro. No olvidemos que los alemanes en 2020 tenían a un tal Hansi Flick en el banquillo.

En 2026 se abre una nueva posibilidad para volver a hacer historia y a cuatro meses para que termine la temporada, el Barça es el equipo que más ha avanzado en las tres competiciones. Por el camino ya se han descolgado equipos como el Real Madrid (eliminado en octavos de la Copa por el Albacete), el Borussia Dortmund (fuera de la misma ronda a manos del Bayer Leverkusen) o el Paris Saint-Germain (perdió contra el Paris FC en dieciseisavos del torneo del 'KO').

Los aspirantes a la triple corona

Así pues, si analizamos las cinco grandes ligas de entre los equipos que tienen aspiraciones reales para ganar el triplete en mayo, encontramos a ocho equipos: FC Barcelona, Arsenal, Manchester City, Inter de Milán, Juventus de Turín, Bayern de Múnich, Sporting de Portugal y Atlético de Madrid. También podríamos añadir a otros equipos como el Chelsea, Liverpool o Atalanta, pero su distancia con el líder de sus respectivas ligas hace que las opciones de triplete se vean reducidas notablemente.

Como dijo Jack el Destripador "vamos por partes". En Inglaterra, la FA Cup todavía está en dieciseisavos de final, pero ya ha dejado por el camino al Tottenham. El Arsenal es el líder de la Premier League con seis puntos de ventaja respecto al Manchester City, segundo, y ambos tienen acceso directo a los octavos de la Champions; igual que el Chelsea y el Liverpool. Sin embargo, los 'blues' son quintos en la liga a 13 puntos de los 'gunners' y los 'reds', sextos a 14 del líder.

El Inter es líder de la Serie A, cinco puntos por encima del Milan (fuera de la Copa y sin participar en competición europea), y este miércoles disputa los cuartos de final de la Copa frente al Torino. La Juve es cuarta a diez puntos de los 'nerazzurri' y disputará los cuartos de la Copa contra la Atalanta, séptima a 19 puntos del líder. Eso sí, ambos siguen vivos en la Champions League, aunque deberán disputar el 'play off' de acceso a los octavos de final.

El Bayern es otro de los firmes candidatos: líder de la Bundesliga seis puntos por encima del Borussia Dortmund, en octavos de la Champions y en una semana disputará los cuartos de final de la Copa ante el Leipzig. En Portugal, el Sporting es segundo a cuatro puntos del Porto, con acceso directo a los octavos de final de la Champions y el jueves jugará los cuartos de final de la Copa ante el AVS. También hay que tener en cuenta al Atlético de Madrid, tercero a tres puntos del Barça en LaLiga, el jueves se jugará un acceso a las semifinales de la Copa ante el Betis y participará en el 'play off' de los octavos de la Champions enfrentándose al Bodø/Glimt.

Dos candidatos al otro triplete

Siempre se ha contabilizado que el ganador del triplete es aquel que gana Copa, Liga y Champions; pero también existe la posibilidad de alzar un triplete de menor categoría si se alzan los dos torneos nacionales además de la Europa League. En la historia lo han ganado cuatro equipos: Göteborg (1982), Galatasaray (2000), Porto (2003 y 2011) y CSKA Moscú (2005).

En este sentido, hay dos equipos que tienen opciones reales de añadirse a esta selecta lista de clubes: el Aston Villa y el Porto. Los ingleses lo tienen más complicados porque son terceros en la Premier League, a siete puntos del Arsenal. La temporada del equipo dirigido por Unai Emery es digna de elogio, que también están en dieciseisavos de la FA Cup y en octavos de la Europa League. Los lusos, sin embargo, lo tendría más fácil, puesto que son líderes de su liga con cuatro puntos de margen respecto al Sporting de Portugal, están en semifinales de la Copa y en octavos de la segunda máxima competición europea de clubes.