El Barça, un líder en pegada y sufrimiento

El Barça ganó y cumplió. Lo hizo con el santo y seña que le caracteriza en las últimas semanas: efectividad en los metros finales y sufrimiento, mucho sufrimiento, en la línea defensiva. Los de Flick se alzaron con el principal mandamiento de la jornada: ganar como fuera al Alavés y dormir instalados en el liderato. Ahora, deberá ser el Real Madrid quien cerrará la jornada de hoy domingo con la presión de la victoria obligada frente al Girona si quiere conservar la primera plaza al menos una jornada más.

Es verdad que el equipo se fue a casa tras firmar el 3-1. Buen resultado en el marcador, pero las dudas más que razonables surgidas en las últimas semanas -y muy especialmente frente al Chelsea- siguen bien patentes.

Tarde de contrastes

El liderato es gratificante. Sin duda, el Barça tiene recursos más que suficientes para mandar en la clasificación. Y más si puede presumir de dos elementos clave a la hora de sumar los goles y los puntos en liza: con Joan Garcia, la portería es otra cosa. La mano de ayer para desviar el disparo de Jonny Otto fue descomunal.

Joan Garcia volvió a salvar al equipo en momentos críticos / Dani Barbeito / SPO

La pegada de arriba también marca diferencias. Con Lewy, Lamine, Ferran, Dani y compañía el Barça puede dormir tranquilo en la faceta goleadora. Otra cuestión bien distinta es lo que sucede a sus espaldas. Ayer, frente al Alavés, fue un buen ejemplo.

El equipo ganó, convenció en momentos puntuales... y acabó pidiendo la hora hasta que llegó el maquillaje del tercer gol.

De Flick a Raphinha

Un dato para la esperanza. En el seno del vestuario nadie se esconde ni busca edulcorar el irregular juego del banquillo. Empecemos por Hansi: el técnico toca y retoca todo lo que puede y más en busca del equilibrio perdido. Sin Pedri, se asume que todo es más difícil. Ahora, con el canario ya a punto, el Barça debe encontrar el rumbo perdido con y sin balón.

El regreso de Pedri, un gran revulsivo para el equipo / Dani Barbeito / SPO

Lo de la defensa es una pesadilla, pero ni a nivel colectivo ni individual la cobertura ofrece garantías. El Chelsea la retrató y el Alavés a punto estuvo de repetir terrorífico ejemplo.

Flick deja claro lo que no le gusta y busca salidas. Raphinha, como buen capitán, toma ejemplo y canta las verdades a pie de campo. “No estamos ofreciendo nuestra mejor versión”.

Reconocer los errores propios es el primer paso para corregirlos. El Barça debe mejorar, y rápido porque el Atlético llama a la puerta. Eso sí, con Joan Garcia en la portería, Pedri ya rodado y Raphinha mordiendo arriba.