FC BARCELONA
El Barça, líder indeseado: el equipo con más expulsiones en Champions en los últimos 10 años
El FC Barcelona lidera la estadística de tarjetas rojas en la máxima competición europea desde la temporada 2016/2017, con 12 en total
Con la expulsión de Cubarsí, que propició la derrota ante el Atlético de Madrid en la ida de los cuartos de final de la Champions, el Barça vuelve a estar en alarma. Desde la temporada 2016/2017, el FC Barcelona es el club con más tarjetas rojas de toda la UEFA Champions League: 12 expulsiones. Ningún otro equipo europeo supera esa cifra en el mismo periodo.
El dato cobra especial relevancia bajo el mando de Hansi Flick: en solo dos temporadas (2024/2025 y 2025/2026), el Barça ha acumulado 4 rojas, un ritmo preocupante que coincide con el estilo de alta presión y línea defensiva elevada implantado por el técnico alemán.
Este historial disciplinario no es anecdótico. Muchas de estas expulsiones han llegado en momentos clave, condicionando partidos de fase de grupos, octavos y cuartos de final, y dejando al equipo con 10 hombres en escenarios decisivos.
El listado completo de las 12 rojas culés en Champions desde 2016/2017
- Jérémy Mathieu (doble amarilla, 71’ y 73’). Barça-Manchester City (4-0), fase de grupos 2016/2017.
- Gerard Piqué (doble amarilla, 11’ y 42’). Barça-Olympiacos (3-1), fase de grupos 2017/2018.
- Samuel Umtiti (doble amarilla, 55’ y 79’). Barça-PSV (4-0), fase de grupos 2018/2019.
- Arturo Vidal (doble amarilla, 89’). Napoli-Barça (1-1), octavos 2019/2020.
- Gerard Piqué (roja directa, 68’). Barça-Ferencvaros (5-1), fase de grupos 2020/2021.
- Eric Garcia (doble amarilla, 54’ y 87’). Benfica-Barça (3-0), fase de grupos 2021/2022.
- Gavi (doble amarilla, 36’ y 93’). Oporto-Barça (0-1), fase de grupos 2023/2024.
- Ronald Araujo (roja directa, 29’). Barça-PSG (1-4), cuartos 2023/2024.
- Eric Garcia (roja directa, 10’). Mónaco-Barça (2-1), fase de liguilla 2024/2025.
- Pau Cubarsí (roja directa, 22’). Benfica-Barça (0-1), octavos 2024/2025.
- Ronald Araujo (doble amarilla, 32’ y 44’). Chelsea-Barça (3-0), fase de liguilla 2025/2026.
- Pau Cubarsí (roja directa, 44’). Barça-Atlético de Madrid (0-2), cuartos 2025/2026.
De las 12, al menos siete fueron dobles amarillas y cinco rojas directas. Varias llegaron en la primera parte (como las de Araujo ante PSG y Chelsea, Eric García ante Mónaco o Cubarsí ante Benfica y Atlético), lo que obligó a Flick y a sus predecesores a improvisar con cambios defensivos prematuros y a jugar gran parte del tiempo en inferioridad numérica.
Cubarsí, con dos rojas en apenas un año, y Araujo, con dos en dos temporadas, junto con Gerard Piqué y Eric Garcia, son los nombres más repetidos en esta lista negra reciente.
El problema de la línea defensiva
Bajo Flick, el equipo ha potenciado un fútbol vertical y de presión alta que genera ocasiones, pero también expone a la zaga. La línea defensiva adelantada multiplica las faltas tácticas y los duelos al límite. Eric García y Cubarsí, piezas clave del proyecto, han pagado caro esa intensidad. Los números no mienten: en las últimas tres temporadas, el Barça suma más rojas que en las siete anteriores juntas.
Comparado con otros grandes, la diferencia es clara. Real Madrid (6) o Bayern (8) acumulan menos expulsiones en el mismo periodo pese a disputar tantas o más eliminatorias. El Barça no solo lidera el ranking negativo, sino que lo hace con margen. Este dato explica, en parte, algunas eliminaciones prematuras y la dificultad para mantener el nivel en Europa cuando las bajas por sanción se acumulan.
Mientras tanto, los aficionados se preguntan si estas rojas son solo mala suerte, acoso arbitral o un problema estructural que el club debe corregir. Con la Champions aún en juego, el Barça no puede permitirse más capítulos de esta índole.
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