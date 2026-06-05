El Barça no se libra: bajada en el valor de mercado de la plantilla

La web de referencia del mercado futbolístico, Transfermarkt, ha publicado esta mañana su esperada actualización de valores tras la temporada 2025/26 en LaLiga. Y las noticias para el FC Barcelona no han sido las esperadas. A pesar de firmar una notable campaña a nivel nacional, el club azulgrana se ha convertido en una de las grandes víctimas de la bajada generalizada de precios que ha afectado a gran parte de la competición.

El conjunto dirigido por Hansi Flick ha dominado el panorama doméstico con solvencia, conquistando la Liga y la Supercopa de España, pero esto no ha sido suficiente para frenar la depreciación de varios de sus activos. Según los nuevos datos de Transfermarkt, el Barça pierde 14,1 millones de euros en esta actualización.

De Jong y Raphinha, los más damnificados

Entre los jugadores más afectados se encuentran dos de los nombres clave del proyecto. Frenkie de Jong vuelve a sufrir una importante depreciación de 10 millones de euros y se sitúa ahora en 35 millones. Por su parte, Raphinha, uno de los mejores jugadores de la temporada pasada, también cae 10 millones y queda en 70.

De Jong, en un partido con el Barça / Valentí Enrich / SPO

Jules Kounde y Alejandro Balde, ambos discutidos en su rol de titulares durante el curso, pierden 5 millones cada uno, quedando en 60 y 50 millones, respectivamente. Sorprende el caso de João Cancelo, que a pesar de haber consolidado su titularidad en el equipo, ve cómo su valor desciende 1 millón de euros.

No todo son malas noticias

Varios jugadores de la defensa han visto incrementado su valor. Gerard Martín es el gran ganador de esta actualización con un fuerte repunte de +10 millones, alcanzando los 35 millones. Le acompañan Eric Garcia, que sube 5 millones hasta los 40, y Joan, que también gana 5 millones y ya vale 45 millones.

Desde la secretaría técnica que lidera Deco ya trabajan con estos nuevos valores, que sin duda condicionarán las operaciones de salida y las posibles renovaciones de cara al próximo mercado de verano. Jugadores como Marc Casadó, cuyo valor sigue una tendencia descendente, vuelven a situarse en el punto de mira de posibles traspasos.

Detalle por jugador Joan → 45 millones (+5M)

Szczesny → 0.8 millones (-0.1M)

Eric → 40 millones (+5M)

Gerard Martín → 35 millones (+10M)

Christensen → 8 millones (-1M)

Balde → 50 millones (-5M)

Kounde → 60 millones (-5M)

Cancelo → 8 millones (-1M)

Casadó → 18 millones (-2M)

De Jong → 35 millones (-10M)

Raphinha → 70 millones (-10M)

El club, que ya siente mejorada una complicada situación financiera, ve cómo el valor de su plantilla se ve nuevamente presionado. Una disyuntiva que obligará a la dirección deportiva a ser especialmente hábil en las próximas semanas.