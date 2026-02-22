Lo que no se vio del Barça - Levante: un baño de masas, "tú tienes cara de presidente" y un infiltrado en la 'casa' de Flick

Este domingo se jugaron dos partidos en el Spotify Camp Nou. El primero, el de los cuatro precandidatos a la presidencia del FC Barcelona, como aperitivo a un Barça-Levante que permitió a los azulgranas recuperar el liderato en LaLiga y la confianza en sus posibilidades. Ambos 'partidos' dejaron imágenes reveladoras y divertidas anécdotas.

Laporta, como Pedro por su casa

Nadie puede negar el poder de convocatoria de Joan Laporta. El expresidente azulgrana generó una expectación a su llegada a las instalaciones del Spotify Camp Nou que ni la estrella más rutilante de Hollywood. Desde la entrada por el acceso 9 a la carpa instalada para la recogida de firmas (una de ellas), un camino de apenas 250 metros, la afición se agolpó, así como los medios de comunicación y siguió cada uno de sus pasos. Muchos le gritaron el 'Laporta, president'. Después, se fue a su localidad para ver el partido... a tres asientos exactos del palco de localidades y rodeado de los directivos dimitidos. Se paseó como 'Pedro por su casa'.

German Bona

"Serás presidente, tienes cara de serlo"

El resto de precandidatos tuvieron que 'lidiar' con un perfil más bajo, pero también tuvieron sus momentos. Las principales carpas de Laporta, Vilajoana y Ciria estuvieron juntas al lado del acceso D y allí se acercaron los precandidatos para hablar con los medios. Cuando iba a hacerlo Vilajoana, se le acercó una señora y le dijo: "Le llamo presidente porque lo será. Lo sé seguro, tengo vista y yo sé que lo serás". El precandidato, claro, quedó más que satisfecho con esta predicción.

German Bona

Marc Ciria apareció junto a su hijo, insistió en Leo Messi; y se mostró convencido de "ganar las elecciones". Víctor Font, por su parte, estuvo hablando con los aficionados en otras zonas de las instalaciones y disfrutó del triunfo de su Barça.

El año del caballo de fuego

En los prolegómenos del partido se conmemoró el nuevo año chino, que esta vez es el del caballo de fuego. En el exterior del recinto hubo una degustación de especialidades gastronómicas chinas y varios espectáculos, como danzas tradicionales.

Y antes de comenzar el partido, los futbolistas saltaron al terreno de juego con camisetas con su nombre escrito en chino.

Flick, 'invadido' y eufórico

El partido contra el Levante tenía una significativa importancia para Hansi Flick, consciente de que su equipo tenía que ganar como fuera después de unos últimos días complicados y difíciles, con reuniones con la plantilla para tratar de revertir la situación.

De aquí que celebró los goles del Barça prácticamente como si se trataran de una final. Sobre todo el primero de Marc Bernal, un futbolista al que exige y va con máxima precaución, pero que le encanta.

El momento anecdótico llegó cuando un miembro del staff del Levante, en el ímpetu de dar instrucciones a uno de sus jugadores, 'invadió' el área técnica de Hansi Flick y el alemán se quedó alucinado y sin entender nada. "¿Pero qué haces", pareció preguntarle.

¡Ovación a Tek de aficionados poloneses durante los rondos postpartido! / German Bona

La camiseta de Pedri y los gritos a Szczesny

Tras el encuentro, y como es habitual, los que no jugaron o lo hicieron pocos minutos se quedaron sobre el césped para hacer unas carreras e incluso el tradicional rondo. Allí fue muy aplaudido y reclamado Wojciech Szczesny, que tuvo que saludar en más de una ocasión.

Pedri, que reapareció de su lesión, también aprovechó para regalarse la camiseta a un aficionado. Un preciado tesoro.