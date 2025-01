Al Barça le sale un serio competidor por Rashford

El FC Barcelona no puede dormirse en el intento de fichar a Marcus Rashford. El jugador debe salir del Manchester United, donde está apartado del equipo, y podría complicarse mucho su llegada al club blaugrana si se demora en exceso la operación.

El motivo de la urgencia para el Barça es el gran interés mostrado por el Borussia Dortmund para lograr su cesión de cara a la segunda vuelta del campeonato. El Barça no quiere precipitarse y la primera intención es cerrar la salida de Ansu Fati para que Rashford ocupe su puesto en el equipo, pero mientras el delantero no acepte la salida, se complica la llegada de un nombre que gusta mucho a Hansi Flick.

El Borussia Dortmund podría ser un trampolin para que el futbolista de 27 años volviera a demostrar que puede jugar en la élite del fútbol. Rúben Amorim, el técnico del Manchester United, no lo quiere ver ni en pintura por sus indisciplinas, pero en el Bourussia entienden que sería un jugador ideal para reflotar el proyecto.

En Dortmund existe mucha preocupación por la marcha del equipo. Actualmente ocupa la décima posición en la Bundesliga con tres derrotas consecutivas ante el Leverkusen, Kiel y Eintracht. En Alemania ya hablan de ultimátum a Nuri Sahin, su actual técnico, y han elegido su recambio, Erik Ten Hag.

Sahin se la juega en Bolonia

Sahin será despedido si el Dortmund cae este martes en la Champions League en su desplazamiento a Bolonia. De sumarse una nueva derrota, el cuadro alemán podría anunciar el miércoles el fichaje de Ten Hag, un técnico con el que Matthias Sammer, asesor del Borussia, tiene una muy buena conexión.

Nuri Sahin, entrenador del Dortmund / AP

Ten Hag entrenó a Rashford en el Manchester United y, pese a que también tuvo problemas con él, considera que su comportamiento es reconducible y provocaría un gran impacto en el resto del grupo para volver a levantar la cabeza.

La lucha por Rasfhord puede queda cerrada entre el FC Barcelona y el Borussia Dortmund. El Milan ha perdido fuelle en los últimos días y está mirando otros horizontes. Su nuevo entrenador, Sergio Conceiçao estaría por la labor de incorporar a su compatriota Joao Félix, quien tampoco está cuajando en el Chelsea.

La paciencia de Rashford

Rashford no quiere estar más tiempo inactivo. El Barça es la mejor opción a todos los niveles, pero la entidad barcelonista debe buscar fair play financiero para ficharle. La salida de Ansu Fati sería el escenario idea.

Todo depende ahora de si Rashford quiere esperar al FC Barcelona hasta el 3 de febrero, cuando se cierra la venta de fichajes de invierno, o se decanta esta misma semana por el Dortmund.

El futbolista del United no tiene muchas más opciones ya que en Old Trafford le han dejado claro que no lo cederán a otro equipo de la Premier League. Por tanto, todo parece centrado en una batalla final entre el Borussia Dortmund y el Barça para incorporar al futbolista como cedido en la segunda parte de la temporada.