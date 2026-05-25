FC BARCELONA
Al Barça se le escapa un central de la Premier League
El central del Bournemouth, Marcos Senesi, fichará por el Tottenham con la carta de libertad. El argentino no ha querido esperar más al club blaugrana
El Barça sigue buscando central en el mercado para reforzar al equipo de cara al nuevo proyecto deportivo. La dirección deportiva baraja diversas opciones y poco a poco se va aclarando el panorama. Hace unos días, el Barça descartó al gran favorito, Alessandro Bastoni, ante la alta tasación que imponía el Inter y ahora también se queda sin Marcos Senesi. El futbolista del Bournemouth fichará por el Tottenham con la carta de libertad y para las próximas temporadas. Senesi fue ofrecido al Barça y se estudió su contratación, pero el futbolista y su entorno han decidido no esperar más y rubricar la propuesta del Tottenham, tal y como explica 'Sky Sports'.
Senesi ha completado una gran temporada en el Bournemouth y su perfil zurdo ha llamado la atención a muchas secretarías técnicas del fútbol europeo. El Barça recibió toda la información de Senesi, representado por la misma agencia de Ter Stegen, durante el mes de enero y se siguió al futbolista. Era una opción de buena calidad-precio, pero finalmente el club blaugrana decidió no realizar movimiento alguno.
El entorno de Senesi llegó finalmente a un acuerdo con el Tottenham hace unas semanas a expensas de la salvación del equipo londinense, algo que se confirmó este pasado fin de semana. Una vez atado, las dos partes firmarán un contrato para las próximas cuatro temporadas y el argentino seguirá en la Premier.
La llegada de Senesi al Tottenham también podría motivar la salida de alguno de los centrales del equipo. El Barça sigue muy atento a la situación del Cuti Romero y también ha seguido este curso al holandés Van de Ven. Todo dependerá ahora del precio que marque el Tottenham sobre estos futbolistas y de las opciones que tenga el club de invertir. La prioridad absoluta es firmar a un delantero centro y a partir de ahí se decidirá la operación con el central.
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