Al Barça se le escapa Asllani: el Dortmund pagará 30 millones de euros por el delantero kosovar

El FC Barcelona está a punto de quedarse sin uno de los delanteros jóvenes que más había seguido para reemplazar a Robert Lewandowski. Fisnik Asllani, atacante del Hoffenheim de 23 años, era uno de los perfiles marcados en rojo en la planificación de la dirección deportiva blaugrana por su estilo de juego, proyección y un precio considerado asumible en el actual contexto de mercado.

El kosovar, con una cláusula de rescisión situada en torno a los 30 millones de euros, había entrado en la órbita de varios grandes clubes europeos, como el Bayern de Múnich. Su combinación de juventud, físico y capacidad para producir tanto goles como asistencias lo había convertido en una de las oportunidades más atractivas del mercado para este mercado, como perfil de delantero moderno que escasea y que suele generar auténticas subastas entre los grandes del continente.

Fisnik Asllani celebra la victoria de Kosovo para la final de la Clasificación al Mundial 2026 / INSTAGRAM @fisnikasllani

El Dortmund, el más decidido

Según avanzan diversos medios especializados, el Borussia Dortmund es quien finalmente se hará con los servicios del kosovar. El club alemán, habitual cazador de talento joven en Europa, habría alcanzado ya un acuerdo con el jugador y estaría preparado para ejecutar su cláusula de rescisión.

La irrupción de Asllani en la Bundesliga ha sido uno de los focos de atención de la competición esta temporada. El delantero ha sido clave en la clasificación del Hoffenheim a la Europa League, firmando 11 goles y 10 asistencias en 35 partidos oficiales, cifras que reflejan su capacidad para aportar tanto en la finalización como en la creación de juego.

Asllani celebra un gol ante el Bayer Leverkusen / Bundesliga

Un perfil muy seguido por el Barça

En clave azulgrana, Asllani era visto como una opción interesante dentro del abanico de delanteros que controla la dirección deportiva para el corto y largo plazo. Su perfil físico (1,91 m), su movilidad en el área y su progresión en la Bundesliga encajaban en la idea de incorporar un atacante joven, con margen de crecimiento y coste relativamente bajo.

Además el entorno del kosovar llegó a confirmar contactos con el Barça: "El interés del Barcelona por el jugador es real en este momento, y el club catalán se ha puesto en contacto con nosotros", declaró su agente Ayman Dahmani.

El propio jugador también dejó en varias ocasiones mensajes de admiración hacia el club blaugrana: "Mi mayor sueño siempre ha sido jugar para el FC Barcelona. Mi primera camiseta fue una del Barça. Y desde ese momento, siempre he querido representar al club", llegó a declarar en su momento.

Finalmente, pero, el conjunto culé tendrá que buscar otras opciones “low cost" en caso de no poder hacerse con una estrella mundial para el '9'.