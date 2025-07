¿Por qué al Barça le conviene más fichar a Nico Williams que a Luis Díaz?

Hasta no hace muchas semanas, Luis Díaz era el objetivo número uno del Barça para reforzar la posición de extremo izquierdo. Todo cambió el pasado 13 de junio, cuando el representante de Nico Williams, Félix Tainta, se reunía con el director deportivo del FC Barcelona, Deco, en un hotel de Barcelona, un encuentro que descubrió SPORT.

Aquel día, Tainta hizo saber a Deco que su representado, que el pasado verano acabó rechazando una oferta del Barça, quería fichar por el conjunto azulgrana. Nico Williams quería saber si la puerta que le había cerrado el presidente Joan Laporta varias veces podía volver a abrirse. Quería saberlo antes de tomar cualquier otra decisión respecto a su futuro.

Tras la reunión y varios días de reflexión y análisis, el Barça decidió que era mejor cambiar de objetivo y rápidamente llegó a un acuerdo con Nico Williams respecto a la duración del contrato, hasta el 30 de junio de 2031, y la ficha del extremo navarro. En los próximos días está previsto que pague su cláusula de rescisión, de 58 millones de euros más el correspondiente IPC, al Athletic.

Decantarse por la llegada de Nico Williams y no por la de Luis Díaz tiene muchos puntos a favor. Deportivos, de convivencia y también económicos, pues para empezar, el navarro tiene un precio cerrado, mientras que por el colombiano ,el Liverpool no quiere, de momento, negociar ni con el Barça ni con nadie. Y en caso de hacerlo no piensa dejar marchar a Luis Díaz por menos de 80 millones de euros.

Una razón importante también es que la contratación de Nico Williams le va mejor al Barça a efectos de 'fair play' financiero y también de espacio salarial. Al todavía jugador del Athletic, el Barça le hará un contrato largo, por seis temporadas. Lo puede hacer porque el extremo solo tiene 22 años. Ello permitirá repartir mucho mejor el coste del fichaje, es decir su amortización. En cambio, el contrato que el club azulgrana estaba dispuesto a ofrecer a Luis Díaz era solo por cuatro temporadas, teniendo en cuenta que el colombiano tiene 28 años. Esta circunstancia hacía que el dinero que se tuviese que pagar por él se tuviese que amortizar solo en cuatro años, provocando que se tuviese que liberar más masa salarial.