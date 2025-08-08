El Barça le cierra las puertas a D-Drive

Después de seis años viajando a los Estados Unidos para disputar la gira de pretemporada, el Barça volvía al continente asiático en verano. Condicionado por la reciente celebración del Mundial de Clubes en el país norteamericano, la entidad catalana se decantó por explorar otros mercados. En esta ocasión, el Barcelona le encargó la organización de la gira a la empresa surcoreana D-Drive. Sin embargo, las cosas no han transcurrido de la manera deseada.

En la anterior visita del club catalán a Japón, que se produjo en 2023 para enfrentarse al Vissel Kobe en la despedida de Iniesta, el Barça optó para llevar a cabo el evento por la compañía Never Say Never (NSN), de la que el legendario '8' culer es propietario. Este verano, el club puso en marcha un cambio y se asoció con D-Drive. Esta sociedad con sede en Seúl y dirigida por Seul Ham ya trabajó con la Real Federación Española de Fútbol durante la presidencia de Luis Rubiales.

No obstante, los problemas ya empezaron horas antes de que el equipo de Hansi Flick pusiese rumbo al país nipón. El 23 de julio por la tarde, el Barça anunciaba que cancelaba el primer partido de la pretemporada ante el Vissel Kobe por un “incumplimiento contractual grave” del promotor. Fue entonces cuando D-Drive se puso manos a la obra para arreglar el desencuentro y finalmente, el presidente de Rakuten y del Vissel Kobe Hiroshi Mikitani asumió la cantidad impagada por el Grupo Yasuda, el 'sponsor' principal del encuentro.

Ham Seul, CEO de D Drive, junto a Hansi Flick. / D-DRIVE

El descontento de Flick

Así, aunque la situación se resolvió de forma positiva para todas las partes implicadas en el conflicto, el lío acabó repercutiendo en el equipo. En un principio, Flick había programado doble sesión de entrenamiento el viernes 25 y sesión única el sábado 26. No obstante, el retraso en el viaje provocó que el conjunto azulgrana tan solo pudiese llevar a cabo un entrenamiento en tierras niponas antes del encuentro ante el Kobe.

Hansi Flick saluda a Joan Laporta en la cena de gala de Seúl / FCB

Además de eso, hay un cierto malestar generalizado tanto en la cúpula del club como en el cuerpo técnico del Barça. En especial, Hansi Flick desaprueba la organización de la gira de principio a fin después de los cambios en la planificación. Cabe mencionar también las elevadas temperaturas y el alto nivel de humedad a la que se ha tenido que ejercitar la plantilla. Y por último, no gustó la gestión del viaje de vuelta a Barcelona, pues la expedición azulgrana tuvo que volver por carretera desde Daegu hasta Seúl para coger el vuelo de regreso a casa.

La conclusión del Barça

Con todo, pese a que el club valora positivamente el recibimiento de la afición barcelonista local en Japón y en Corea del Sur, el Barça ha llegado a la conclusión de que no volverá a trabajar con la empresa surcoreana D-Drive después del incidente que estuvo a punto comportar la cancelación del primer partido del Barcelona de Flick 2.0. Ahora bien, la entidad catalana no descarta volver a Asia en los próximos veranos, ya que al término de la siguiente temporada se celebrará el Mundial en los Estados Unidos.