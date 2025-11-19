El Barça lanza la revolucionaria cuarta equipación: "El fútbol es arte"

El FC Barcelona ha presentado este miércoles la cuarta equipación para la temporada 2025/26, una camiseta conmemorativa que "apela a la historia y al arte" y reivindica "una de las obras maestras más memorables del imaginario culé contemporáneo": el 0-3 en el Bernabéu del 19 de noviembre de 2005.

Con motivo del vigésimo aniversario de aquella icónica noche, el Barça ha lanzado esta nueva equipación para recordar "una auténtica clase de fútbol", como detalla el club en su comunicado. Esa contundente victoria ante el máximo rival en su estadio fue el preludio de lo que vendría a continuación. "Fue uno de los mejores clásicos de la historia que, además, impulsó al equipo a un verdadero cambio de ciclo a las puertas de lo que sería la época dorada de la historia del club", ha recordado la entidad en la nota informativa para anunciar la nueva equipación.

La camiseta, disponible desde este miércoles 19 de noviembre en la plataforma de e-commerce del club, en las Barça Botigues y en la página web de Nike, presenta las franjas blaugranas en vertical pero desestructuradas, un detalle hecho adrede. "Las líneas se inspiran en la trayectoria que hizo el balón en cada uno de los tres goles que se marcaron aquella noche: el primero de Eto’o y los dos siguientes de Ronaldinho", ha especificado el Barça.

En el interior del cuello aparecen tres círculos que destacan los minutos en los que se marcaron los tantos: 14’, 58’ y 77’, mientras que en la parte externa emerge un detalle de la Senyera que completa el diseño. Por otro lado, el pantalón que acompaña esta camiseta es de color granate con una franja azul en el lateral de cada pierna.

Para anunciar esta nueva equipación, el club ha publicado en sus redes sociales un vídeo que combina fútbol y arte. En él salen varios futbolistas del primer equipo del FC Barcelona, como Bardghji, que toca lo que parece un lienzo pero con textura de césped; Marc Bernal, que mira un cartel lumínico con el lema 'Més que un Club'; y Rashford, que observa una réplica de las botas que Ronaldinho lució aquel día. Asimismo, la pieza incluye los dos goles del brasileño en el Bernabéu, que terminó rendido y aplaudiendo al futbolista del Barça.