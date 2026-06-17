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FC BARCELONA

El Barça lanza sus primeros perfumes oficiales creados con inteligencia artificial

El club presenta su nueva identidad olfativa junto a la start-up Scircle, con dos fragancias inspiradas en su ADN emocional

Los perfumes del Barça

Los perfumes del Barça / FC Barcelona

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Sergi Pérez Estévez

Sergi Pérez Estévez

El FC Barcelona ha presentado su primera identidad olfativa, un proyecto desarrollado junto a la start-up catalana Scircle que traslada la esencia del club a una colección de fragancias creadas con inteligencia artificial. La iniciativa fue presentada el pasado lunes en la Antiga Fàbrica Damm y supone una nueva apuesta de la entidad blaugrana para ampliar su marca más allá del ámbito deportivo.

El acto contó con la presencia del directivo Josep Ignasi Macià, del director general del Barça Innovation Hub (BIHUB), Albert Mundet, y del consejero delegado y cofundador de Scircle, Álvaro Suárez. También asistieron los directivos electos Josep Maria Nicolàs y Carles Ayats, que se incorporarán oficialmente a la junta directiva el próximo 1 de julio.

Los representantes del Barça en la presentación

Los representantes del Barça en la presentación / FC Barcelona

Dos fragancias inspiradas en la identidad blaugrana

El proyecto se ha estrenado con dos perfumes oficiales, ‘Timeless’ y ‘Passionate’, desarrollados a partir de un ADN olfativo propio del Barça. Según ha explicado el club, las fragancias buscan trasladar al terreno sensorial los valores, emociones y recuerdos asociados a la entidad blaugrana.

Las composiciones combinan notas cítricas, verdes, amaderadas y dulces, con ingredientes como hierba, bergamota, vetiver y sándalo. El objetivo es que los aficionados puedan asociar determinados aromas a experiencias y momentos relacionados con el Barça, reforzando así el vínculo emocional con el club.

El eslógan de los perfumes

El eslógan de los perfumes / FC Barcelona

Desarrollados con inteligencia artificial

La iniciativa ha sido impulsada junto al Barça Innovation Hub, que además ha entrado en el accionariado de Scircle como parte de una colaboración estratégica. La empresa, fundada en Barcelona y especializada en tecnología olfativa e inteligencia artificial, ha desarrollado un sistema capaz de crear y personalizar fragancias a partir de perfiles emocionales e identitarios.

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El club considera que este proyecto representa una nueva forma de conectar con sus seguidores. Más allá de camisetas, experiencias audiovisuales o contenidos digitales, busca incorporar el olfato como un nuevo canal de conexión con sus aficionados.

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