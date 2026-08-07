El Barça lanza una primera oferta por Rodri y se marca un tope para el traspaso

El Barça va por faena para fichar a Rodri. Tras el sí del futbolista, el club blaugrana ya está en contacto con el Manchester City para intentar cerrar lo antes posible el fichaje del centrocampista. El club blaugrana ya ha lanzado una primera propuesta económica de 45 millones de euros, más diez en variables, algo que el club inglés no acepta. El City había marcado su línea roja con el Madrid en los 65 millones de euros y sigue con este precio fijado por el futbolista, aunque hay margen negociador. El propio Rodri, con gran ascendencia en el club, puede participar en estas negociaciones ya que se ha ganado el derecho a decidir y seguro que van a intentar llegar a un acuerdo para que pueda salir por la puerta grande.

El club blaugrana entiende que al futbolista le queda un año de contrato y que el jugador ya ha dado el sí para firmar, por lo que no va a haber puja alguna por él. El Barça es el único club que puede llegar a un acuerdo y no desea pagar una cantidad de dinero desorbitada. En las primeras conversaciones, el entorno del futbolista ya advirtió al Barça de que el City tenía la cifra de 65 millones como objetivo, pero trabajan en una estrategia común para intentar convencer al City de que lo mejor es llegar a un entente cuanto antes.

El Barça se ha marcado un tope en cuanto a la cantidad fija a pagar y no va a pasar, bajo ningún concepto, de los 50 millones de euros. A partir de ahí podrían incluir variables para llegar a una cantidad cercana a los 60 millones, un precio que consideran justo y que está ya muy cercano a lo que demanda el club inglés. Las relaciones entre las dos entidades son buenas y se espera que este fin de semana pueda haber ya fumata blanca para concretar la operación.

En cuanto al futbolista, el Barça tenía claro las demandas de Rodri, uno de los futbolistas que percibe más salario en el Manchester City y que tenía una oferta de renovación sobre la mesa. Han trabajado sobre esas cifras llegando a un principio de acuerdo para las próximas cuatro temporadas. Todas las partes tienen ya un optimismo total para cerrar un fichaje que se convertirá en uno de los golpes de este mercado de verano porque se ha dejado fuera de juego al Madrid en tan solo 24 horas.

Rodri tenía prácticamente pactado su contrato con el Madrid, pero en los últimos instantes algo pasó para que todo se cayera. También ha influido la postura intransigente de los blancos en el traspaso, ya que solo ofertaron 40 millones de euros y no tenían pensado subir un euro más en las negociaciones. Eso hizo pensar tanto a Rodri como a su entorno, que el interés que tenían por ficharle tampoco era tan grande y, finalmente, se echaron en manos del Barça, club que sí planteó una estrategia negociadora creíble y demostró que iba sí o sí a por el futbolista. Rodri podría viajar la próxima semana a Barcelona si todo queda cerrado en los próximos días.