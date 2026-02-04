Barça y LaLiga reciben a la consejera de Estado de la República Popular China

Tal como adelantamos en SPORT, representantes del FC Barcelona y de LaLiga se reunieron con emisarios chinos en la Ciudad Condal, con Javier Tebas haciendo aparición como presidente de la patronal.

Ahora, gracias al comunicado que tanto Barça como LaLiga han publicado, podemos conocer los motivos del encuentro: "El FC Barcelona, como anfitrión, y LALIGA recibieron hoy en La Masia a Shen Yiqin, consejera de Estado de la República Popular China, en una visita centrada en conocer de primera mano su funcionamiento como uno de los principales referentes del exitoso modelo formativo de las canteras de LALIGA, reconocido internacionalmente por su capacidad para desarrollar talento joven".

Javier Tebas llega con una delegación china a Barcelona para reunirse con el Barça / Carlos Monfort

Javier Tebas y Joan Laporta, presentes

La reunión se llevó a cabo con el Barça como anfitrión, por lo que en representación de la institución catalana estuvieros presentes Joan Laporta, presidente del FC Barcelona; Rafael Yuste, vicepresidente primero y responsable del Área Deportiva; Elena Fort, vicepresidenta institucional y Joan Soler, miembro de la Junta Directiva, acompañados por José Ramon Alexanco, director del Fútbol Formativo; Andrei Xépkin, director de La Masia, y Bryan Bachner, managing director APAC y Americas del FC Barcelona, los cuales mostraron las intalaciones del club a los invitados.

Por su parte, en la expedición china participaron Zhidan Gao, director de la Administración General de Deporte de China; Song Kai, presidente de la Federación China de Fútbol (CFA); Li Kemin, presidenta de la Liga de Fútbol de China; Antonio Puche, seleccionador China sub-23; y con el embajador de China en España, Yao Jing, mientras que como representantes de la Liga española solo acudieron de Javier Tebas, presidente de LALIGA y Sergi Torrents, director de LALIGA en China.

Según la nota de prensa de LaLiga, "durante la jornada, los representantes del fútbol chino recorrieron las instalaciones de La Masia y conocieron de primera mano el modelo educativo y formativo que define una identidad de juego clara, basada en el talento, la inteligencia táctica y el trabajo colectivo. Así, La Masia del FC Barcelona ha sabido formar no solo futbolistas de élite, sino también jugadores y jugadoras con valores sólidos como el respeto, la humildad y el compromiso". Además, "la jornada finalizó con un encuentro institucional en formato seminario, concebido como un espacio de intercambio de conocimiento y experiencias en materia de formación y desarrollo del talento".