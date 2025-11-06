El Barça no jugará en Perú este año

El FC Barcelona sigue sin estar en la regla del 1/1 del Fair Play económico de LaLiga, y en este sentido, la directiva presidida por Joan Laporta busca ingresos de todas las maneras posibles.

No obstante, la vía de jugar el amistoso en Perú tras el último encuentro liguero del año 2025 ha sido descartada, pues pese a poder suponer un ingreso de entre 7 y 8 M€, no es compatible la disputa de este choque con el convenio del parón navideño de AFE, como ya explicamos en SPORT.

Joan Laporta, en Brujas / Dani Barbeito

Las fechas no cuadran

La última jornada de Liga del año natural empareja a Barça y Villarreal en el Estadio de la Cerámica y, aunque todavía no tiene fecha oficial, la jornada 17 se disputará entre el 19 y el 22 de diciembre, siendo lo más probable que el conjunto azulgrana juegue o el sábado o el domingo. Por otra parte, el convenio de AFE sobre el parón navideño estipula que no se puedan jugar partidos del 23 de diciembre al 1 de enero. De esta manera, el partido en tierras americana solo podía celebrarse, sin respetar las 72 horas de descanso recomendadas, si el FC Barcelona juega ante el Villarreal el sábado a más tardar, y utilizando el vacío del cambio horario, ya que en la franja horaria del país de disputa sería 22 de diciembre, pero en España ya sería 23.

Estos problemas logísticos han provocado que se caiga la posibilidad de disputar el partido en diciembre, de hecho, fuentes de AFE han explicado a SPORT que, antes de la cancelación del partido de Miami, la entidad catalana comentó con la asociación la posibilidad de hacer este partido amistoso en Perú, pero desde el club no le veían mucha viabilidad, así que no profundizaron en ningún detalle, siendo esta la última vez que el Barça contactó de forma directa con el sindicato.

Lamine Yamal y Pedri, ante el Girona en Montjuïc / Dani Barbeito

Nuevas alternativas para ingresar

Sin embargo, el no poder disputarse en diciembre no significa que se caiga de manera definitiva la opción, pues desde Perú cuentan a SPORT que la intención seguiría siendo que el partido se lleve a cabo tarde o temprano, abriéndose la fecha del parón internacional de marzo o final de temporada como opciones más posibles. Como problemas que puedan aparecer están el hecho de que en marzo no estarían todos los jugadores internacionales que tengan compromiso con sus selecciones, lo cual podría disminuir la cifra económica de la oferta o descartar la opción, mientras que a final de temporada se podría jugar siempre que el conjunto de Hansi Flick no llegue a la final de la UEFA Champions League, ya que si no no habría disponibilidad.

Por último, tal y como explicamos en SPORT, la vía peruana no es la única que maneja el Barça, ya que también se tiene una oferta en firme para jugar un amistoso en Marruecos, que a nivel logístico sería más fácil de llevar a cabo incluso en diciembre, pues podría dar tiempo a jugarse el día 22 y regresar antes del 23. Pese a ello, la vía de jugar en tierras marroquíes puede ser opción para cualquier otra ventana a lo largo de la temporada, sobre todo si el Barça no llega lejos en la máxima competición europea.