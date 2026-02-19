Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

FC BARCELONA

El Barça jugará el día de las elecciones ante el Sevilla... ¡a las 16:15 horas!

LaLiga ha hecho públicos los horarios de la jornada 28 en la que los socios del FC Barcelona elegirán a su nuevo presidente

El discurso completo de Joan Laporta tras dimitir para presentarse a las elecciones / DAVID BERNABEU

Jordi Gil

Jordi Gil

El FC Barcelona-Sevilla se disputará en la misma jornada en que se celebran las elecciones a la presidencia del club. La jornada 28 de LaLiga, por tanto, tendrá uno de sus platos fuertes el domingo 15 de marzo.

El encuentro se ha fijado para las 16.15 h. Un horario que puede facilitar la presencia de más socios ya que podrán aprovechar su desplazamiento al Spotify Camp Nou para ejercer su derecho al voto.

Además, para este partido ya está previsto que se pueda abrir el Gol Norte y se permitirá la presencia de 14.000 nuevos socios.

En el plano deportivo, el Barça debería seguir su pugna con el Real Madrid, que jugará el sábado 14 de marzo a las 21.00 ante el Elche en el Bernabéu.

El partido tendrá un sabor de venganza para el FC Barcelona, que perdió por 4-1 en el Ramón Sánchez Pijzuán en el partido de la primera vuelta.

