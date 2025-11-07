El Barça podría jugar el amistoso en Perú en el mes de febrero

El Barça finalmente descartó jugar un amistoso en Perú el mes de diciembre porque no se daban las condiciones de fechas disponibles. El club blaugrana debía avanzar el encuentro de Liga ante el Villarreal previsto para el 20 o 21 de diciembre, pero finalmente no se ha hecho por lo que los futbolistas no podían tener el descanso pertinente. El club blaugrana habría llegado a un acuerdo con el promotor del encuentro, André Prada, de Sound Music, para explorar una fecha en el mes de febrero en el que el Barça descanse entre semana por el calendario Champions. Se está avanzando en el acuerdo que reportaría unos siete millones de euros para el club blaugrana.

Según informa 'L1MAX' de Perú, las negociaciones están cerrada y el Barça, incluso, habría percibido ya un avance del contrato para cerrar el compromiso de jugar en Perú. El encuentro se disputaría en Lima y, en principio, sería con la selección de Perú aunque el cambio de fecha podría hacer variar el rival en función de la disponibilidad y es probable que también entre en las quinielas el Alianza de Lima. Sería un viaje relámpago para jugar el partido y realizar algún acto promocional.

El Barça, en todo caso, estaría prácticamente obligado a realizar este encuentro por contrato durante el 2026, ya sea en febrero o a finales de temporada. En el club blaugrana creen que el ingreso es bueno para las arcas de la entidad por lo que se ha seguido avanzando con el promotor dada las cifras que estaban encima de la mesa.

Sond Music organiza ya un encuentro amistoso este mes de enero con el Inter de Miami y con Leo Messi como gran protagonista. El partido será un éxito ya que la expectación que ha creado es inmensa.