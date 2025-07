¿Por qué el Barça juega las tres primeras jornadas fuera del casa?

La temporada 2025/26 del FC Barcelona estará marcada por el regreso al Spotify Camp Nou. Después de 836 días lejos del templo azulgrana, la afición barcelonista y el equipo de Hansi Flick volverán a casa. Sin embargo, la reapertura en partido oficial no está ligada al inicio de LaLiga. De hecho, el Barça jugará las tres primeras jornadas de la competición doméstica como visitante.

Aunque la intención inicial del club era disputar los primeros cuatro partidos fuera de casa con el objetivo de seguir avanzando en las obras del Spotify Camp Nou, LaLiga solo le concedió tres encuentros fuera de casa. Así, el equipo azulgrana se estrenará en la competición el fin de semana del 16-17 de agosto ante el RCD Mallorca y, seguidamente, visitará al Levante y al Rayo Vallecano. Mientras, los operadores de Limak continuarán trabajando para dejar a punto el recinto.

Por lo tanto, el cuadro culé y su afición no regresarán a su estadio hasta mediados de septiembre. Será tras el parón de selecciones —programado entre el 1 y el 9 de septiembre— cuando se produzca la esperada reapertura oficial del Camp Nou, concretamente el fin de semana del 13-14 de septiembre. En esa cuarta jornada, los azulgranas se verán las caras con el Valencia. En la semana posterior también podría volver al Camp Nou la Champions League.

Ahora bien, antes de ese regreso, el Barça disputará un ensayo general el 10 de agosto con motivo del Trofeu Joan Gamper. Ese encuentro servirá como prueba antes de reabrir el estadio en competición oficial. La intención del club es que ya se pueda disputar ese encuentro con la capacidad al 60%, pero en los últimos días, el Ayuntamiento de Barcelona ha rebajado la euforia con los permisos de apertura.

Además, pese al esperado regreso, las obras del estadio no estarán finalizadas. El aforo se limitará a unos 60.000 espectadores, correspondientes a la primera y segunda gradería, ya que la tercera aún no estará construida. Además, varios servicios seguirán sin estar disponibles, por lo que los aficionados no contarán con todas las comodidades habituales.

La última vez que el Barça jugó un partido oficial en el Camp Nou fue el 28 de mayo de 2023, en un triunfo por 3-0 ante el Mallorca en el que Ansu Fati y Gavi fueron goleadores. Desde entonces, se inició la demolición de la fachada del templo culer y el exilio a Montjuïc. Más de dos años después, es hora de volver a casa.