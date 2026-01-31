Un Barça que juega y golea de manera coral

Una de las claves del Barça en esta temporada es que, como demostró en su victoria ante el Elche (1-3) en el aspecto ofensivo no está dependiendo de un único jugador, como le está sucediendo al Real Madrid con Kylian Mbappé. El juego del conjunto de Flick es mucho más colectivo y coral, y también la aportación atacante está siendo muy repartida, aunque es evidente que algunos de sus jugadores son más decidivos.

Así, MisterChip recoge un dato que resulta espectacular y que, al mismo tiempo, da la justa medida del juego del Barça: tras el partido de este sábado frente al Elche (1-3) Marcus Rashford se sumó al 'club de las dobles figuras', el de los futbolistas que esta temporada ya han logrado 10 goles y 10 asistencias, o más, en todas las competiciones.

Mientras que el británico ya suma 10 dianas y 10 pases de gol en sus apariciones con el Barça, Lamine Yamal ya ha aportado 13 goles y 14 asistencias y Fermín López 10 goles y 11 asistencias. No son los únicos que pueden presumir de unas estadísticas espectaculares, porque Ferran Torres, con el de ayer, ya suma 15 dianas además de 1 asistencia. Es, también, el caso de Robert Lewandowski que ya ha aportado 12 goles y 3 asistencias al balance ofensivo del equipo. Hasta trece jugadores de la plantilla han conseguido marcar, al menos, un gol en lo que se lleva de temporada.

Esta capacidad goleadora de la plantilla permite interpretar a la perfección el estilo de juego que quiere imponer Hansi Flick y que es netamente ofensivo. Muchos de los partidos del equipo acaban en un intercambio de golpes con el rival que supone encajar en ocasiones más goles en contra de lo que sería ideal; pero es obvio que el Barça acaba imponiéndose por esa brutal capacidad atacante. La muestra más evidente es que el Barça únicamente se quedó sin marcar en uno de los 34 encuentros que lleva disputados esta temporada en todas las competiciones: fue en la dura derrota ante el Chelsea por 3-0.