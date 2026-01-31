El Barça juega con fuego pero ajusticia a un 'kamikaze' Elche

No se recuerda un partido con tantísimas ocasiones claras de un Barça que estuvo pésimo de cara a puerta, pero solventó la papeleta en el Martínez Valero de Elche. Tres puntos vitales ante un cuadro de Sarabia que fue una verbena atrás con una apuesta arriesgadísima. Duermen los de Flick a cuatro del Madrid.

Amenazaba el viento en ser protagonista de un partido en el que se esperaba mucha circulación de balón, verticalidad y espectáculo para la gente en el Martínez Valero. Durante el día era prácticamente imposible deambular por Elche, pero lo cierto es que remitían las rachas y se quedaba en una brisa molesta.

Tenía la posibilidad de dormir a cuatro puntos del Madrid el Barça y Flick no se andaba con contemplaciones. Once titular con el regreso de Frenkie de Jong y con Ferran entrando por Lewandowski en la punta de lanza.

0-1 RÁPIDO Y RELAJACIÓN

Ambientazo en el feudo ilicitano con cerca de 1.000 espectadores azulgrana rugiendo en una esquina y con el cartel de ‘no hay billetes’ en las taquillas. El duelo empezaba más desbocado aún de lo que cabía esperar. Un Elche en plan ‘kamikaze’ y un Barça que anotaba rápido el 0-1 por medio de Lamine con Dani Olmo inventando un pase entre líneas muy parecido al del otro día en Copenhague. 13 tantos y 13 asistencias para el de Rocafonda. Bestial.

Los jugadores del Barça celebran el tanto de Ferran. / JOSE BRETON / AP

Pero en un ‘deje’ que Flick debe corregir como sea para ser más competitivos, el cuadro azulgrana se relajaba. Y el Elche empezaba a picar. Primero pidió la gente (y un Sarabia fuera de si) penalti de Balde sobre Álvaro. Y en el 29’ el delantero de origen uruguayo batía a Joan Garcia en un uno contra uno y tras perforar la línea alta defensiva del Barça.

FESTIVAL DE OCASIONES CLARAS

A partir de ese momento, destival de ocasiones de los de Flick. El equipo local se deshacía por todos lados y el cuadro azulgrana registraba practicamente una ocasión clara cada dos minutos. Palo de Olmo, dos palos en una misma jugada de Ferran y en el 40’ el ‘tiburón’ lograba por fin anotar tras una asistencia de Frenkie. Pisando más área que nunca el neerlandés. Pudo irse el Barça 1-6 arriba tranquilamente al descanso. Pero Fermín perdonó dos clarísimas y Ferran otra que sacó Chust bajo palos.

Milagrosamente vivo en el partido, el Elche tenía la primera más o menos clara en las botas de Álvaro tras la reanudación. Jugaba con fuego el Barça, que seguía perdonando ocasiones clarísimas. Ferran, antes de ser sustituido, tenía el 1-3. Flick daba entrada a Lewy y Bernal, asentado ya como primer o segundo cambio habitual.

Raphinha se lamenta en la recta final del primer tiempo del Elche - Barça / GORKA URRESOLA

El partido seguía instalado en una 'semilocura' en la que los de Sarabia parecían encontrarse a gusto. Seguían con vida inexplicablemente y en ese alambre estaban transitando. Mientras, Flick se llevaba las manos a la cabeza en la banda. Por cierto, Raphinha se había quedado en la caseta por molestias y había entrado Rashford al descanso.

Rashford sentenció

Hasta que, por fin, llegaba el tanto de la tranquilidad. Hubo que esperar al 73' y quien cazó un balón muerto y 'ajustició' a Iñaki Peña. Llega a los dobles dígitos el inglés (10). A partir de ahí ya sí que se instaló la tranquilidad en el Barça y el Elche bajó muchas revoluciones. La apuesta de Eder había sido la de jugar todo a la locura y descuidar una parte defensiva en la que dio demasiadas facilidades su equipo.

Los tres puntos acabaron con un par de facturas que veremos si son importantes, puesto que Koundé pidió el cambio a 10' para el final por problemas musculares.