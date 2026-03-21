El Barça juega este domingo contra el Rayo Vallecano a las 14.00 horas: Así rinde el equipo azulgrana a la hora de la comida

Domingo importante para el desenlace de la Liga. El Barça se mide al Rayo Vallecano en el Spotify Camp Nou, mientras el Real Madrid, que inicia la jornada a cuatro puntos del líder, tiene un partido complicado ante el Atlético de Madrid en el Santiago Bernabéu. El derbi se jugará a las nueve de la noche, mientras el equipo de Hansi Flick iniciará su partido en un horario poco habitual, a las dos de la tarde.

No gusta en el vestuario del Barça ese horario como tampoco gusta el de las 16.15. Entre otras cosas porque debe cambiar rutinas. También porque se considera que el metabolismo hace que no sea un momento de máximo rendimiento. Y si se hace un repaso de los partidos que ha jugado el equipo azulgrana a las dos del mediodía no es de extrañar que el horario no guste entre los futbolistas.

Dos encuentros jugó el Barça la temporada pasada a la hora de la comida, ambos en Montjuïc. Perdió ante la UD Las Palmas, equipo que acabaría perdiendo la categoría por 1-2 en el día que se celebraba el 125 aniversario del club, mientras solo ganó por la mínima ante el Alavés gracias a un solitario tanto de Robert Lewandowski.

Un año antes, el Barça jugó a la hora de la comida un partido, precisamente ante el Rayo Vallecano. Fue en Vallecas y el equipo que entrenaba Xavi Hernández no pasó del empate. Unai López avanzó a los madrileños y los azulgranas solo empataron en los instantes finales del choque con la colaboración de Lejeune, que se metió un gol en propia portería.

También acabó en empate el único partido que el Barça jugó a las dos de la tarde en la temporada 2022-23. Fue el derbi ante el Espanyol, jugado en el Spotify Camp Nou el 31 de diciembre, a pocas horas de despedir el año. El partido también acabó en empate a uno. Marcos Alonso marcó, de cabeza, para el Barça y Joselu igualó en la segunda parte tras transformar un penalti cometido por el propio Marcos Alonso.

Dos partidos más a las 14.00 horas jugó el Barça, un horario poco habitual para los culés, en el curso 2020-21. Sorprendente empate contra el Cádiz en el Spotify Camp Nou del equipo que entrenaba Ronald Koeman. Messi avanzó a los azulgranas de penalti y Álex Fernández empató, también desde los once metros, en el minuto 88. Aquella misma temporada, victoria a la hora de la comida contra Osasuna en Barcelona. Goleada por 4-0 con tantos de Braithwaite, Griezmann, Coutinho y Messi.

Los números dicen que el Barça solo ha ganado dos de los seis últimos partidos que ha jugado a las dos de la tarde.