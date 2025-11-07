El Barça se la juega en cuatro desplazamientos muy duros hasta final de año

El Barça no pudo pasar del empate en el partido de Champions contra el Brujas, en un encuentro donde los azulgranas volvieron a conceder demasiadas ocasiones. Ni un inspirado Lamine Yamal, que participó en los tres goles, evitó un nuevo pinchazo a domicilio, el cuarto esta temporada en solo ocho duelos como visitante.

Las lagunas defensivas son la tónica habitual en todos los partidos del FC Barcelona este año. Sin embargo, estos problemas se magnifican fuera de casa, donde los chicos de Hansi Flick son tremendamente vulnerables. De los ocho encuentros a domicilio esta campaña, los azulgranas solo han ganado cuatro: contra el Mallorca por 0-3; ante el Levante por 2-3; frente al Newcastle por 1-2; y contra el Real Oviedo por 1-3. Curiosamente, en todos ellos estaba Joan Garcia bajo los palos.

Por otro lado, en los cuatro duelos restantes, el Barça no ha podido sumar los tres puntos, aunque lo peor de todo fueron las sensaciones transmitidas en todos ellos, empezando por el choque de ante el Brujas, en el que los pupilos de Flick hicieron aguas en defensa.

La primera piedra en el camino de los catalanes esta temporada tuvo lugar en Vallecas ante el Rayo (1-1), en un encuentro donde los azulgranas salvaron un punto gracias al añorado Joan Garcia, que apunta a regresar tras el parón. Asimismo, las dos derrotas del FC Barcelona en LaLiga también acaecieron a domicilio, contra el Sevilla en el Sánchez-Pizjuán por 4-1 y en el clásico ante el Real Madrid por 2-1.

Cuatro ‘finales’ a domicilio antes de 2026

Estos números confrontan con la fiabilidad del Barça en casa, donde solo ha perdido un partido de siete: contra el PSG en Montjuïc por 1-2. El conjunto catalán se ha mostrado prácticamente infalible en Barcelona, especialmente en LaLiga, pues suma cinco victorias en tantos partidos, además de la goleada europea contra Olympiacos.

Antes de acabar el año 2025, el Barça afronta nueve duelos, cinco en casa y cuatro a domicilio. Los partidos de los catalanes en Barcelona, que por fin pueden tener lugar en el Spotify Camp Nou, son ante Athletic Club, Deportivo Alavés, Atlético de Madrid, Eintracht de Frankfurt y Osasuna.

Por otro lado, los azulgranas viajarán a los estadios de Celta, Chelsea, Real Betis y Villarreal, cuatro encuentros de máxima exigencia para delimitar en qué punto se encuentra el Barça esta temporada y para analizar si Hansi Flick es capaz de solucionar los problemas del equipo lejos de Barcelona.

Es obvio que para llegar al 2026 con opciones de pelear los títulos hasta el final, el Barça necesita ser tan fiable en los desplazamientos como lo ha sido hasta ahora en su feudo. Un reto que Hansi Flick debe lograr al mismo tiempo que afronta de manera inmediata partidos tan correosos como el del próximo domingo en el estadio de Balaídos de Vigo contra el Celta.