¿Por qué el Barça juega con una camiseta especial contra el Newcastle en la Champions League?

El FC Barcelona se juega esta tarde su pase a los cuartos de final de la UEFA Champions League en un duelo a vida o muerte ante el Newcastle United (18:45 horas). El equipo azulgrana salta al césped sabiendo que se trata de una de las citas más trascendentales de la temporada. El Camp Nou debe ser una olla a presión para decantar la balanza en una eliminatoria europea que promete emociones fuertes.

Sin embargo, más allá de la tensión competitiva, el club planea una novedad que esconde un fondo precioso en los dorsales de sus jugadores. Esta tarde, Lamine Yamal, Raphinha, Pedri y compañía no llevarán los números y letras que acostumbramos a ver en las competiciones europeas.

Los ídolos del barcelonismo lucirán en la espalda de sus camisetas una tipografía única, caracterizada por sus trazos irregulares, dinámicos y con muchísima personalidad.

El fondo de la historia

La creadora de esta tipografía tan especial es Anna Vives, una chica con síndrome de Down que ha demostrado al mundo que las capacidades de cada persona no tienen límites cuando se les da una oportunidad.

La tipografía de Anna Vives llega a la camiseta del Barça / FC BARCELONA

Se trata de una iniciativa que va mucho más allá del marketing o de la simple estética: es un mensaje global a favor de la inclusión y la diversidad que llegará a millones de hogares a través del mejor escenario posible. Anna, una gran apasionada de la escritura y el arte, dedicó incontables horas a perfeccionar su propia letra, mezclando mayúsculas y minúsculas de una forma completamente original.

Esta será la primera vez en la historia que una tipografía de carácter social e inclusivo se utilice en un partido oficial de la Champions League masculina. Aunque a los aficionados culés más apasionados les resultará familiar: ya se utilizó en el Trofeo Joan Gamper del año 2013, en un encuentro frente al Santos de Brasil. La camiseta de Iniesta de aquel partido sigue enmarcada en el Museu del Barça.

Anna vives presentación camiseta / VALENTI ENRICH / FCBARCELONA.COM

Se trata de una acción coordinada por la Fundació FC Barcelona, en colaboración con la UEFA Foundation for Children y la Fundación Itinerarium, y sirve como antesala para el Día Internacional del Síndrome de Down, que se conmemora cada 21 de marzo.

Frente a un Newcastle que no pondrá las cosas fáciles, la afición culé empujará hacia la ansiada clasificación. Pero pase lo que pase en el verde, el Barça ya ha marcado el mejor gol de la tarde apoyando esta causa. Hoy, la magia de Lamine o los desmarques de Raphinha llevarán la firma de Anna, recordando que la grandeza de un club también reside en dar visibilidad a historias tan maravillosas.