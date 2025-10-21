FC BARCELONA
El Barça más joven y más de la casa asalta la Champions
Hansi Flick sale con un gran número de canteranos y una media de edad sorprendente
En la tercera jornada de la fase de Liga de la UEFA Champions League ante Olympiacos, el entrenador culer, teniendo en cuenta los jugadores disponibles, opta por pocas rotaciones de cara al clásico, ya que tras la derrota ante el PSG, el margen para clasificar entre los ocho primeros ha disminuido. Sin ir más lejos, el Barça deberá visitar al Chelsea en dos jornadas, por lo que, todo lo que sea no ganar los enfrentamientos previos ante griegos y ante el Brujas, sería complicar sobremanera los cálculos.
Con las bajas de Raphinha, Olmo, Lewandowski, Joan Garcia, Gavi, Ter Stegen, y la imposibilidad de contar con Ferran desde la partida, el teutón recurre a la juventud y a la Masia.
Resulta curioso el ver como, una vez más, son las promesas 'de la casa' las que deben tirar del carro en un momento complicado debido a las bajas y a las malas sensaciones, pues cuando no hay mucho a lo que aferrarse, siempre aparece la cantera para ilusionar a los aficionados blaugranas.
Una media de edad de 23 años y siete jugadores de la Masia
Con efectivos tan jóvenes como Lamine Yamal, Pau Cubarsí, Alejandro Balde o Dro, la media de edad de los once escogidos del Barça es de 23 años. Este dato, además, llama más la atención si solo tenemos en cuenta a los jugadores de campo, pues al sacar a Wojciech Szczęsny, guardameta en el encuentro de hoy, de la ecuación, la media baja hasta los 21,8 años.
Esto se debe principalmente a la inclusión de canteranos, ya que ante Olympiacos el cuerpo técnico azulgrana ha escogido a siete nombres formados en el FC Barcelona: Pau Cubarsí Eric Garcia, Alejandro Balde, Marc Casadó, Fermín López, autor de los dos primeros goles del encuentro; Dro y Lamine Yamal, completan más del 60% de los nombres que han iniciado el choque europeo. De esta manera, el entrenador alemán ha igualado su mejor registro en cuanto a inclusión de canteranos se refiere.
Antes del descanso, los jugadores más destacados son, justamente, dos canteranos: Fermín López, goleador por partida doble, y Dro, que en su debut en la máxima competición europea ha cuajado una muy buena primera mitad, culminada con la asistencia en el 2-0.
