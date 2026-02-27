El Barça, sin De Jong y con Bernal al alza ante el Villarreal

El Barça ha completado este viernes la última sesión antes de recibir mañana al Villarreal en el Spotify Camp Nou en un partido que no resultará fácil ante el tercer clasificado. El técnico alemán ha podido contar con todos los efectivos disponibles del primer equipo, a excepción de Andreas Christensen y Frenkie de Jong. El centrocampista neerlandés, tal y como avanzó ayer SPORT, se lesionó durante el entrenamiento y estará entre cinco y siete semanas de baja. Una ausencia sensible en la sala de máquinas azulgrana, especialmente en un tramo decisivo del calendario. Christensen, por su parte, continúa con su proceso de recuperación, mientras que Gerard Martín, que está rindiendo a un nivel muy alto, está sancionado y no podrá jugar.

El momento de Bernal y Casadó

Con la baja de De Jong, todo apunta a que Flick volverá a apostar por la dupla formada por Pedri y Bernal en el eje del centro del campo. También podría ganar protagonismo Casadó, que no ha tenido demasiada participación en este último tramo de temporada y que ahora dispone de una oportunidad para reivindicarse.

La sesión de hoy ha contado además con la presencia de los canteranos Tommy Marques y Eder Aller, habituales en los entrenamientos del primer equipo cuando las circunstancias lo requieren. Su participación refuerza la apuesta del club por el talento joven y la conexión permanente con la cantera.

Enfrente estará un Villarreal en un momento de forma notable. El conjunto dirigido por Marcelino García Toral es tercero en la clasificación, con 51 puntos de 75 posibles, y llega a Barcelona con la moral alta y nada que perder. El cuerpo técnico azulgrana ha estudiado con detalle al cuadro groguet durante la semana, con varias sesiones de vídeo previas a los entrenamientos para analizar al equipo.

Gavi, más cerca de volver

Quien cada vez está más cerca de volver es Gavi. El centrocampista andaluz ya entrena a un nivel muy alto y con una intensidad considerable, aunque desde el staff técnico no quieren precipitar su regreso. En el club prefieren ser prudentes y esperar un poco más antes de incluirle de nuevo en una convocatoria. Su vuelta a los terrenos de juego supone un alivio para Hansi Flick y también en los despachos, conscientes que el equipo recupera a un centrocampista de garantías.