El Barça ya está en Jeddah para la Supercopa de España

El FC Barcelona ha aterrizado este lunes 5 de enero a las 17:56 de la tarde (hora de España) en Jeddah para disputar la Supercopa de España. Los azulgranas salieron del Aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat a la 1:04 del mediodía - media hora más tarde de lo establecido - y el vuelo ha durado cuatro horas y 52 minutos hasta el Aeropuerto Internacional Rey Abdulaziz.

Los de Flick llegan a Arabia como vigentes campeones del torneo y con la esperanza de volver a levantar el título el domingo en el King Abdullah Sports City. La temporada pasada se hizo efectivo el cambio de sede de la Supercopa, pasando de Riad a Jeddah, aunque hay que recordar que el nuevo formato ya se estrenó en la ciudad costera en 2020.

La expedición está compuesta por los 24 jugadores elegidos por Hansi Flick y su staff técnico. Entre ellos está Ronald Araujo tras su parón por salud mental, aunque no se espera que el uruguayo juegue en las semifinales ante el Athletic Club. Además, el presidente del club, Joan Laporta, estará al frente de ella. Y estará acompañado por cinco de sus compañeros de junta directiva: Rafa Yuste, Antonio Escudero, Xavier Barbany, Miquel Camps y Joan Soler. Xavier Puig, Àngel Riudalbàs y Sisco Pujol viajarán a Yeda en caso de que el Barça dispute la final de la competición. Y también han viajado este lunes a Arabia Saudí, el director de fútbol, Deco, el coordinador del Área de Fútbol, Bojan, y los miembros de la comisión deportiva, Enric Masip y Alejandro Echevarría.

Los azulgranas jugarán este miércoles a las 20:00 h (hora de España) ante el Athletic Club. Si los de Flick consiguen superar a los vascos, se enfrentarían al ganador del Real Madrid - Atlético de Madrid en la gran final el domingo 11 a la misma hora.