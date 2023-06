El Barça ya está en Japón

La expedición azulgrana ha aterrizado en Haneda tras quince horas de vuelo Finalmente Iniesta no podrá jugar una parte con cada equipo

Tras15 horas de vuelo, el FC Barcelona ha aterrizado en Haneda, Japón. Lo ha hecho directamente desde Santiago de Compostela, ciudad a la que se desplazaron los de Xavi Hernández tras perder ante el Celta de Vigo en la última jornada de Liga.

El conjunto azulgrana jugará mañana un amistoso ante el Vissel Kobe de Andrés Iniesta y Sergi Samper que servirá para poner el punto y final a la temporada 22/23. El enfrentamiento, que será el 17º en tierras niponas, empezará a las 19.30 horas de Japón, las 12.30 horas en Barcelona.

Finalmente, y como ya contamos en SPORT, el centrocampista manchego no podrá disputar una parte con cada equipo, como era su deseo porque su todavía club finalmente no lo ha permitido. En cualquier caso, el reencuentro entre Iniesta y Xavi será emotivo. No estarán Jordi Alba y Sergio Busquets, que no seguirán la temporada que viene, y el técnico del Barça optó por liberarlos de los dos últimos partidos.

La expedición azulgrana está encabezada por el vicepresidente deportivo Rafael Yuste y la convocatoria de jugadores es la formada por Ter Stegen, O. Dembélé, Lewandowski, Ansu Fati, Ferran, Iñaki Peña, Christensen, Marcos Alonso., Kessie, Sergi Roberto, F. De Jong, Raphinha, Kounde, Eric, Gavi, Pablo Torre, Arnau Tenas, Unai, Marc Guiu, Pau Prim, Dani R, Julian Araujo y Héctor Fort.

Previo al partido, en el hotel del equipo, tendrá lugar una recepción con la Penya FC Barcelona Japan. Una vez finalizado, los jugadores azulgrana empezarán unas más que merecidas vacaciones.