Un Barça irreconocible sobrevive en el 'infierno' de Dortmund

La Champions League no regala nada y el FC Barcelona pudo comprobarlo en sus propias carnes en Dortmund. El Westfalenstadion amenazó con convertirse en el escenario de una nueva y trágica pesadilla europea, pero el conjunto blaugrana resistió, sobrevivió, para sellar el pase a las semifinales de la máxima competición continental por primera vez desde 2019 gracias al gran resultado logrado en la ida en Montjuïc.

La consigna de Flick era muy clara: prohibido relajarse. El Barça no quería caer en la trampa de especular con el resultado. Hansi también había pedido a sus jugadores que “disfrutaran” en uno de los estadios más imponentes del continente, con esa Südtribune que ha ‘engullido’ a tantos rivales que han intentado asaltarlo desde su inauguración en 1974. Fue imposible deleitarse en el infierno.

El partido en el ruidoso y abarrotado Westfalenstadion no pudo empezar peor para los intereses culers. Szczesny, que había dado el ‘susto’ en el calentamiento, cometió un claro penalti sobre Gross que permitió al Borussia Dortmund adelantarse en el marcador a los diez minutos de juego. No perdonó Serhou Guirassy para bullicio local. Prueba de fuego y resistencia para un Barcelona que había saltado al césped sin Pedri ni el apercibido Iñigo Martínez.

Fantasmas del pasado

El cuadro blaugrana intentó reaccionar con el control del esférico y encontró muchos espacios para intentar amenazar la portería rival, pero estuvo muy poco acertado. De Jong, Lamine Yamal, Gavi, Fermín… Demasiadas pérdidas, algunas forzadas pero otras no, que frustraban ataques prometedores y daban pie a rápidas transiciones del Dortmund. En el cuarto de hora tuvo lugar otro ‘latigazo’ alemán, obra de Gross, aunque el tanto fue invalidado por fuera de juego. Acierto de una línea defensiva que, no obstante, no estuvo tan compenetrada como siempre.

Se instaló en el espectacular ambiente en territorio 'schwarzgelben' una sensación desagradable para el Barça, incapaz de intimidar a Kobel hasta la media hora, cuando Fermín no fue capaz de marcar pese a tenerlo todo a favor. Se desgañitaba Flick en su área técnica. No encontraba el rumbo su equipo, muy nervioso, superado, aunque pudo empatar antes del descanso tras un ‘regalo’ aéreo de Frenkie que Koundé desaprovechó en el área pequeña.

Aparte de un pequeño ‘mordisco’ de Adeyemi, la sensación es que el Barça sufría más por lo que podía pasar que por lo que realmente estaba pasando cerca de la portería de Szczesny. En el inicio de la reanudación, sin embargo, el milagro de la remontada del Borussia Dortmund cobró aún más vida con un nuevo tanto local en una acción embarullada que resolvió nuevamente Guirassy en el segundo palo.

El nerviosismo se 'apoderó' de los culers a pesar de que el gol de la tranquilidad llegó al instante. En el 54', Bensebaini desvió defectuosamente un centro potente de Fermín y se introdujo el balón en su propia portería. Los jugadores, visiblemente liberados, lo celebraron por todo lo alto con los más de 3.000 aficionados que les apoyaron en los momentos de más sufrimiento.

Final 'feliz'

El tanto y la entrada de Pedri aliviaron al Barça. La circulación del esférico mejoró y Fermín y Raphinha tuvieron dos buenas oportunidades para empatar, pero el asedio del Borussia Dortmund volvió a activarse cuando Guirassy completó su hat-trick tras un mal rechace de Araujo. Julian Brandt desató la locura teutona con un nuevo gol tras quedarse solo ante Szczesny, pero el árbitro lo anuló por fuera de juego. Dani Olmo reapareció en los últimos compases para aportar su calma.

El equipo de Flick sufrió de lo lindo, pero el marcador no se movió más y la clasificación para las semifinales de la Champions no se escapó. Fue una noche horrorosa. Una pesadilla que recordó a desastres del pasado. Cayó la primera derrota de 2025. Pero el Barça logró pasar de ronda. Siguiente capítulo, Inter de Milán o Bayern Múnich.