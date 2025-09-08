El Barça invierte en un sistema de inteligencia publicitaria impulsado por IA

Barça Innovation Hub (BIHUB), la plataforma global de innovación deportiva y gestión del conocimiento del FC Barcelona, ha realizado una nueva inversión estratégica, esta vez en la start-up Adspective, una compañía polaca que ha desarrollado un sistema de inteligencia publicitaria impulsado por IA.

Lo que ofrece Adspective es un producto que analiza cada fotograma de contenido en vídeo con el objetivo de identificar momentos clave y convertirlos en oportunidades de Virtual Product Placement – VPP (Colocación Virtual de Producto) para las marcas. A diferencia de los anuncios tradicionales que interrumpen la experiencia del aficionado, la tecnología de Adspective inserta las marcas de forma natural dentro de la historia, creando momentos contextuales más orgánicos.

En este sentido, se comenzará pilotando el VPP en contenido no patrocinado que el Club produce para redes sociales y otros canales propios. Esta iniciativa, con más de 400 millones de fans del Barça en todo el mundo, abre la puerta a modelos replicables para ligas, equipos y emisores que monetiza el contenido a escala, preservando la autenticidad de la experiencia para la afición.

Avances en el sector de la publicidad

"El FC Barcelona tiene en el BIHUB la herramienta estratégica para explorar hasta dónde llegan las nuevas fronteras del negocio del entretenimiento y del deporte. Con la entrada en el accionariado de Adspective, el Club se asegura un conocimiento de primera mano sobre hacia dónde avanza el sector de la publicidad y posiciona al FC Barcelona en la vanguardia de la innovación de una industria que juega un papel clave en el mundo del deporte", expresó Àngel Riudalbas, directivo del FC Barcelona responsable del BIHUB.

Por eso, las principales ventajas del Virtual Product Placement – VPP son: la inserción de productos en vídeos ya existentes sin necesidad de regrabaciones; ofrecer versiones de los anuncios hiperpersonalizadas en tiempo real, adaptadas por ubicación, edad, género o idioma; y permitir a los fans comprar productos instantáneamente, entre otras.