El Barça investigará a Cancelo

El club azulgrana no dará el paso definitivo por el lateral portugués hasta que compruebe que su comportamiento y mentalidad pueden ser los adecuados para rendir en perfectas condiciones En caso de que el defensa luso supere el segundo filtro, tocará empezar unas negociaciones que no serán fáciles

La dirección deportiva del FC Barcelona está realmente interesada en el fichaje de Joao Cancelo, tal como hemos ido informando los últimos días en SPORT. Consciente de que la demarcación de lateral derecho debe reforzarse en verano, el club azulgrana se ha fijado en el futbolista portugués, al que no quieren ni ver en el Manchester City, el equipo que ostenta sus derechos federativos, y al que el Bayern de Múnich, club al que está cedido hasta el final de la presente temporada, no quiere retener por los 70 millones de euros contemplados en la opción de compra acordada entre ingleses y bávaros.

La actual situación de Cancelo es un arma de doble filo. Por un lado, es una gran oportunidad para lograr un traspaso que no supondría un gran desembolso por un futbolista diferencial; por el otro, no es algo menor que tanto el City como el Bayern no deseen tener en su plantilla a uno de los mejores efectivos del mundo en su posición. Es por este último motivo que la directiva y la secretaría técnica del Barça han decidido investigar al defensa para conocer la faceta extradeportiva de Joao. La buena relación institucional con el Manchester City ayudará mucho en este sentido.

Esta estrategia no es nueva en las oficinas del Spotify Camp Nou. Y no significa, en ningún caso, que haga disminuir el interés en Cancelo. El pasado verano, el club barcelonista ya movió hilos y pidió, a sus contactos en la federación danesa de fútbol, un informe exhaustivo sobre Andreas Christensen. La información que recibió la entidad culé fue muy positiva y Mateu Alemany y Jordi Cruyff se ‘lanzaron’ a por el entonces zaguero del Chelsea. A juzgar por sus primeros meses con la elástica azulgrana, es incuestionable que su llegada con la carta de libertad ha sido una de las mejores decisiones tomadas en los últimos meses.

Protagonista pese al 'ruido'

El objetivo es claro y conciso. En tiempos de dificultades económicas, cualquier error se paga caro. El FC Barcelona no dará el paso definitivo por Cancelo hasta que compruebe que su comportamiento y mentalidad pueden ser los adecuados para rendir en perfectas condiciones. En caso de que el portugués supere el segundo filtro, tocará empezar unas negociaciones que no serán fáciles. En el Etihad Stadium desean ingresar una buena cantidad de dinero y, además, el sueldo de Joao no es precisamente bajo. Las tres partes tendrán que hacer esfuerzos para sacar adelante la operación.

A sus 28 años, Cancelo no está viviendo una temporada nada fácil, pero está jugando bastante. Entre el Manchester City y el Bayern Múnich, ya ha disputado 33 encuentros. Ha marcado dos goles y ha repartido ocho asistencias en 2.210 minutos... y viene de ser decisivo en la eliminatoria continental frente al PSG, con la asistencia del gol que sentenció el cruce a favor de los de Julian Nagelsmann.