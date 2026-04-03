El Barça investiga el epigenoma para prevenir las lesiones de sus jugadores

En los últimos años, los clubes de fútbol han implementado los estudios sobre sus jugadores. Mantener a un jugador sano durante toda la temporada o recuperarlo lo antes posible es el gran objetivo de los médicos y fisioterapeutas de un club. Pero el deporte avanza a un ritmo muy veloz, al igual que la ciencia y la medicina... o el fútbol. Cada vez tenemos más información, más innovaciones y procesos más acelerados.

Hace unas décadas, la recuperación de los futbolistas tras los partidos o entrenamientos era mucho más lenta y menos precisa. Los métodos se basaban principalmente en el descanso pasivo, masajes básicos y en algunos casos, baños de agua fría o caliente sin un enfoque científico claro.

En la actualidad, la recuperación es considerablemente más rápida y eficiente gracias a los avances en la ciencia del deporte. Los futbolistas cuentan con equipos más preparados y multidisciplinarios, con fisioterapeutas, nutricionistas y preparadores físicos. Esto permite personalizar los procesos de recuperación, reducir el riesgo de lesiones y acelerar el regreso al máximo nivel competitivo, marcando una diferencia notable respecto a épocas anteriores.

Una huella epigenética asociada al riesgo de lesión

El equipo de investigación de Barça Innovation Hub, junto al Clínic-IDIBAPS, puso bajo la lupa científica a 74 futbolistas del club, en el que analizaron el epigenoma para identificar posibles firmas biológicas [patrones físicos/químicos que evidencian actividad biológica pasada o presente] relacionadas con la propensión a sufrir lesiones.

Pablo Páez Gavira 'Gavi' o Marc Bernal han sido dos de los jugadores del Barça que han sufrido una lesión grave en los últimos meses. El de Los Palacios sufrió una rotura completa del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha con afectación del menisco externo en noviembre de 2023. Después, una rotura radial del menisco interno de la misma rodilla. Se sometió a una artroscopia para suturar el menisco interno y preservar la articulación y recibió el alta médica el 14 de marzo de 2026, tras una baja de casi seis meses por esta segunda lesión. Bernal sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior y una lesión asociada al menisco externo de la rodilla izquierda el 27 de agosto de 2024 en Vallecas. Lo mantuvo alejado de los terrenos de juego durante más de un año, recibiendo el alta médica en septiembre de 2025 tras un intenso proceso de rehabilitación.

Para prevenir lesiones, el Barça se puso manos a la obra. La investigación del club consistía en saber cuándo un jugador iba a sufrir una lesión, con el objetivo de prevenir futuros contratiempos.

Los científicos encontraron una huella epigenética asociada al riesgo de lesión, gracias a la recopilación exhaustiva de datos sobre lesiones de los jugadores del FC Barcelona e identificaron futbolistas con mayor o menor tendencia a lesionarse.

El estudio identificó más de 1.000 patrones de metilación (patrones de metilación del ADN, modificaciones epigenéticas esenciales) que cambiaban de manera consistente entre ambos grupos, según la edad biológica. Años más tarde, el fútbol puede cambiar de paradigma.

Con este estudio, el club podrá ajustar cargas físicas, alimentación y estilos de vida para poder prevenir lesiones y que los jugadores desarrollen su máximo potencial sobre el césped. José Luis Trejo, neurocientífico del Centro de Neurociencias del Instituto Cajal (dependiente del CSIC) lleva más de 25 años estudiando los efectos cerebrales del ejercicio físico.

Su investigación está relacionada con los efectos del estilo de vida en el cerebro y la cognición. Trejo explica la importancia de este nuevo paradigma. "La epigenética y la neurociencia están irrumpiendo rápidamente en el entrenamiento deportivo, y han venido para quedarse", afirma en SPORT.

La neurociencia suma fuerza en el mundo del fútbol / SPORT.es

"Tiene una vertiente muy relevante: puesto que nuestro estado físico y mental modifica la presencia y la cantidad de los factores epigenéticos (músculo, sangre….) que podrían servir como biomarcadores fiables del estado físico actual, del nivel de estrés, del nivel de fitness y correlacionar todo ello con la probabilidad de sufrir una lesión, de tener un mejor o peor rendimiento deportivo, o rendir más o menos en una etapa concreta de la temporada de competición", considera, destacando la importancia de nuestros mecanismos moleculares.

El estado físico y mental del deportista, combinado con el estrés, toma especial relevancia

Los casos de Gavi y Bernal vuelven a poner sobre la mesa una gran pregunta: ¿hasta qué punto una lesión así puede anticiparse o, al menos, detectarse antes de que el riesgo se dispare?

Alex Contijoch, director del Centro de Medicina Natural Medipunt, cuenta que "la clave es ofrecer una medicina preventiva y no reactiva", explica. "Al final, todo pasa por un sistema integrativo en el que se valoran aspectos como la pisada del deportista, su absorción de nutrientes, cómo gestiona la climatología y el estrés, cómo descansa y se recupera entre esfuerzos, si sabe competir, si mantiene una buena forma física a lo largo de la temporada y si conecta o no con sus compañeros. Recordemos que la mayoría de las lesiones se producen por la confluencia de varios factores que, sumados, desencadenan el punto de inflexión hacia la lesión. Por ello, es fundamental ser concretos, integrativos, evaluativos y analíticos", detalla en conversación con SPORT.

Contijoch cuenta con una sólida formación en ciencias del deporte, osteopatía y salud integrativa. Especializado en alto rendimiento, psiconeuroinmunología, nutrición y terapias complementarias, combina distintas disciplinas para un enfoque global de la salud.

Por ahora, se sabe que el cerebro influye en el riesgo de lesión de un deportista, más allá del estado muscular o físico. El epigenoma se define como un interruptor que activa o desactiva los genes, y puede ser modificado por el estilo de vida. El estrés también juega un papel muy importante.

"La neurociencia está investigando si el estrés mental puede condicionar el rendimiento durante la competición, especialmente si este estrés es capaz de generar evaluaciones erróneas de hasta dónde puede llegar el deportista en una acción puntual concreta, lo que puede generar una lesión. De nuevo, se trata de investigación actual que aún debe hacerse extensiva y sólida", explica José Luis Trejo.

Es decir, el estrés puede hacer que un deportista piense que puede hacer más de lo que realmente puede en ese momento. Eso puede hacer que se esfuerce demasiado y acabe lesionándose; además, es algo que todavía se está investigando y no es totalmente seguro.

"El estrés sostenido en el tiempo es el factor más disruptivo para el rendimiento deportivo y la regeneración tras el esfuerzo. La activación del eje 'hipotálamo-hipófisis-suprarrenales' es determinante para hacerle frente al estrés de la competición. Si el deportista no sabe gestionarlo, la acumulación de cortisol provocará inflamación en los tejidos (músculo, tendón, articulación…), acercando la aparición de la lesión. En el deporte existe un dicho claro: “si quieres ser explosivo, tienes que saber relajarte”, dice Alex Contijoch.

"Cuando hay agotamiento o un descanso insuficiente o inadecuado, genera marcadores epigenéticos, que si logramos correlacionar con la probabilidad de desarrollar lesiones, constituirían una herramienta muy poderosa para la evaluación prospectiva del desarrollo y la ejecución del deportista por anticipado", explica también el neurocientífico Trejo.

Medicina personalizada y genética

Este estudio del Barça, pese a que está en proceso de investigación, necesita ser validado ampliamente y respaldado científicamente, con experimentos que actualmente se están llevando a cabo.

Contijoch introduce el concepto de 'medicina de precisión', una forma de tratar a cada persona de manera más personalizada, teniendo en cuenta su cuerpo, su estilo de vida y sus genes. También 'la farmacogenética', que es una parte de esa medicina que estudia cómo tus genes influyen en la forma en que reaccionas a los medicamentos.

"Aprendí de Kevin Young (fisioterapeuta del Liverpool FC), Toni Bové (fisioterapeuta del FC Barcelona de baloncesto) y de médicos chinos que me enseñaron técnicas de acupuntura muy efectivas para trastornos (lesiones) tisulares, entre otros".

"En cuanto a la prevención de lesiones, todo pasa por implantar la medicina de precisión y la farmacogenética, que nos ofrecen una individualidad y especificidad que permiten anticipar la tendencia de un deportista a lesionarse en una estructura determinada. Su cadena genómica contiene genes que, una vez activados, pueden provocar problemas físicos en el deportista", afirma.

En cuanto a la metilación del ADN, en el ámbito de los entrenamientos, cada jugador tiene una respuesta diferente. Es decir, hay algunos que sufren más que otros, lo que aumentaría la necesidad de entrenamientos personalizados para evitar riesgos mayores.

Presentación Innovation HUB - New Business models in Sport / FC Barcelona

"Todo parece indicar que, aunque el entrenamiento sea igual, incluso personalizado para las peculiaridades físicas del sujeto y, por lo tanto, equivalente a la hora de la preparación deportiva, la respuesta que el cerebro puede generar a ese entrenamiento puede ser marcadamente distinta entre un sujeto y otro, lo que podría influir, como decíamos, en su 'performance' posterior, así como en la probabilidad de lesión. Y la razón es la preparación mental que, atendiendo a los datos de los que se dispone, no tiene nada que ver con la preparación física", cuenta Trejo.

Aunque dos deportistas entrenen igual, su cerebro puede reaccionar de forma diferente, lo que influye en su rendimiento y en el riesgo de lesionarse; esto pasa porque la preparación mental no es lo mismo que la física. Aun así, faltan más pruebas científicas, pero si se confirman, permitiría entender mejor el estado físico y mental de un deportista y mejorar su rendimiento.

"Por lo demás, si estas evidencias se acumulan, no me cabe la menor duda de que este sería un cambio de paradigma, ya que podríamos saber, por una parte, el estado físico y mental del deportista de una manera mucho más fiable que hasta ahora y, por otra parte, podríamos manipular este estado para obtener la máxima capacidad", dice Trejo.

La rehabilitación y las variantes genéticas: clave en el regreso anticipado de los jugadores

Esta temporada, algunos jugadores del FC Barcelona han tenido distintos tiempos de baja por lesión. Por ejemplo, Raphinha estuvo fuera 35 días debido a una lesión muscular en el bíceps femoral sufrida a finales de marzo, mientras que Frenkie de Jong necesitó en torno a 39 días de recuperación por una lesión en el muslo. En la misma línea, Jules Kounde lleva 30 días de baja por una lesión muscular, y Alejandro Balde se mueve en un rango similar, 31 días fuera de los terrenos de juego.

En lesiones de mayor gravedad, como la de Andreas Christensen, los plazos se amplían considerablemente, alcanzando alrededor de cuatro meses de recuperación debido a una rotura de ligamentos. Estos casos reflejan cómo, incluso dentro de una misma plantilla, los tiempos de regreso pueden variar notablemente en función del tipo de lesión, su gravedad y la respuesta individual del deportista al proceso de rehabilitación, algo clave en el enfoque de la medicina deportiva actual.

Marc Bernal y Gavi, dos casos de futbolistas del FC Barcelona que han seguido una rehabilitación progresiva y cautelosa / Javi Ferrandiz

Alex Contijoch introduce el 'método MAT' (Método de Aposición Terapéutica), un proceso que acelera la rehabilitación del deportista lesionado al combinar diferentes medios físicos de forma simultánea; por ejemplo, ultrasonido con hielo, electropuntura con láser o masaje con estiramientos.

En el Barça de Flick es algo común. La integración de técnicas físicas, control de cargas y trabajo individualizado forma parte del día a día en la recuperación de los jugadores, siempre adaptado a la evolución de cada lesión y al momento competitivo del equipo.

"Buscamos respuestas de reparación lo más tempranas posible integrando diversas técnicas y, por supuesto, respetando los principios que rigen los procesos de rehabilitación, como gestionar la inflamación antes de iniciar la movilización o el refuerzo de una estructura. Hoy sabemos que una lesión tendinosa (tendón) responde mejor a la carga que al estiramiento, siempre que el tejido no esté inflamado o excesivamente degenerado", explica, priorizando la cautela y respetando el proceso natural del cuerpo.

"El descanso es más importante que el entrenamiento"

"Sin duda, existen variantes genéticas como el 'ACTN3 (R577X)', relacionado con el predominio de fibras musculares de contracción rápida y un mejor rendimiento en entrenamientos de potencia; el 'ACE (I/D)', que influye en la resistencia aeróbica y el desarrollo muscular; o el gen 'PPARGC1A (Gly482Ser)', clave en la biogénesis mitocondrial y la capacidad de adaptación al ejercicio de resistencia. Estos y muchos otros marcadores permiten una planificación del entrenamiento más precisa y, con ello, optimizar los resultados según la biología de cada deportista.

Son factores que afectan a múltiples niveles. Por ejemplo, se ha comprobado el acortamiento de los telómeros (las estructuras protectoras del ADN), lo que provoca que las células pierdan capacidad regenerativa y envejezcan más rápido. También se observa inflamación crónica derivada de un sistema inmunológico en estado de alerta constante; deterioro mitocondrial (las mitocondrias son responsables de producir energía celular), que reduce su eficiencia y provoca fatiga prematura; estrés oxidativo asociado a la sobreproducción de cortisol; alteraciones metabólicas; y disminución de la plasticidad cerebral, lo que afecta a la concentración y a la memoria táctica del deportista.

"Recuerdo que un profesor en la universidad decía que el descanso era más importante que el entrenamiento. No debemos olvidar que, para rendir bien, hay que descansar mejor", cuenta Alex.

Las '4P' para prevenir lesiones

Un club como el Barça puede llegar a jugar en una temporada 69 partidos, si alcanza las rondas finales entre todas sus competiciones. Por eso, cada vez cobra más importancia la medicina de precisión, un enfoque que adapta el entrenamiento y la competición a las características de cada jugador. En lugar de usar métodos generales, se tienen en cuenta datos individuales como biomarcadores genéticos y moleculares para personalizar el trabajo físico.

Por lo que respecta a la medicina de precisión, donde se programa el entrenamiento y el calendario de competición en función de la singularidad del deportista, y no de promedios poblacionales. Se utilizan biomarcadores genéticos y moleculares, y no exclusivamente síntomas clínicos. "Se aplican intervenciones personalizadas en lugar de protocolos estandarizados; se adopta una prevención proactiva y anticipatoria en vez de reaccionar tras la aparición de lesiones; y el deportista asume un papel activo, en lugar de ser un sujeto pasivo receptor de indicaciones", explica Contijoch.

El Director del Centro de Medicina Natural Medipunt introduce las '4 P's':

Predictiva: nos anticipamos a la lesión y a la enfermedad. Preventiva: optimizamos no solo el rendimiento deportivo, sino también la salud del deportista. Personalizada: diseñamos tratamientos a medida. Participativa: el deportista es protagonista de su salud, acompañado por un equipo de profesionales que interviene para ayudar, nunca para interferir.

"Es fundamental respetar los tiempos de rehabilitación, recuperación y regeneración. La rehabilitación implica el alta médica sin síntomas; la recuperación supone el alta deportiva para entrenar y competir en plenitud; y la regeneración depende del propio deportista, que debe descansar, alimentarse y suplementarse de forma adecuada y en el momento oportuno", continúa Contijoch.

El club ha evolucionado hacia un modelo en el que la prevención, la personalización y la anticipación de las lesiones ocupan el centro de la estrategia médica. En este contexto, expertos como Alex Contijoch han defendido un enfoque integrativo basado en la medicina de precisión, la farmacogenética y métodos de rehabilitación multimodal como el método MAT, mientras que voces como la del neurocientífico José Luis Trejo han puesto énfasis en el papel emergente de la epigenética y del estado mental en el rendimiento y el riesgo de lesión.

Las lesiones recientes en la plantilla del FC Barcelona evidencian que, pese a los avances, la lesión sigue siendo un fenómeno multifactorial donde intervienen la biología, el contexto competitivo y la respuesta individual de cada deportista. En este escenario, el Barça se consolida como uno de los clubes que más invierte en ciencia aplicada al deporte, apostando por un modelo de innovación tecnológica y análisis humano.

El deporte se encamina hacia un posible cambio de paradigma, aún en construcción, cuyos límites reales todavía están por definirse y dependerán de hasta dónde la ciencia, la tecnología y la validación científica sean capaces de llegar en su aplicación al alto rendimiento.