El Barça, interesado en una de las grandes promesas del AC Milan

El Barça ha iniciado la temporada 25/26 con malas sensaciones en la zona defensiva y mostrando una fragilidad importante con la línea adelantada que tantas alegrías causó la temporada pasada.

Tras la marcha de Íñigo Martínez libre a la liga de Arabia Saudí el pasado verano, el conjunto catalán supervisa el mercado en busca de jóvenes jugadores que puedan llegar al club. Si desde SPORT ya destapamos el interés por el central del Benfica Gonçalo Oliveira, el último nombre que monitorea el Barça es Davide Bartesaghi, lateral izquierdo del AC Milan, según MilanLive.

Polivalencia en defensa y juventud

Davide Bartesaghi, con contrato hasta 2030, juega principalmente de lateral izquierdo, pese a que también puede jugar en la posición de central zurdo, donde hace valer su estatura de 1,91 cm, incluso ha llegado a jugar de interior en categorías inferiores. Con solo 19 años, el italiano ya está asentado en la línea defensiva de los 'rossoneri', pues en esta temporada ha terminado de explotar y suma cuatro titularidades en los últimos cuatro partidos. Internacional con Italia Sub-21, el canterano del Milan se encuentra en una temporada que debe servirle para consolidarse en la élite del fútbol europeo, ya que la pasada campaña solo disputó cinco encuentros entre todas las competiciones, uno menos que a estas alturas de temporada.

El jugador nacido en 2005 ha logrado incluso repartir una asistencia en Coppa, en la victoria milanista en San Siro por 3-0 frente el Lecce.

El Barça le sigue de cerca

Pese a que hasta ahora desde la entidad presidida por Joan Laporta se le está ojeando y no hay negociaciones en curso ni la intención de abarcar la incorporación en el futuro más inmediato, la polivalencia del italiano invita a pensar en posibles encajes como culer.

Balde ante Olympiacos / Dani Barbeito

Más allá de poder ser recurso en la posición que Íñigo Martínez dejó como bacante, Bartesaghi podría venir a competir el puesto con Alejandro Balde y Gerard Martín, tarea complicada teniendo en cuenta lo asentado que está el primero en el once titular y la gran mejora del segundo. Además, no hay que olvidar que Jofre Torrents, jugador que ya ha debutado bajo las órdenes de Hansi Flick, es una de las grandes promesas de la Masia, por lo que no parece que la posición de lateral izquierdo sea una prioridad en el corto plazo.

Desde Inglaterra también aseguran que, además del rastreo del Barça, el Arsenal también andaría tras los pasos de Bartesaghi. Además, en las últimas temporadas, el club londinense se ha especializado en la firma de varias promesas italianas.