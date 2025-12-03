El Barça, interesado en la gran promesa del United

El FC Barcelona es conocido por su buena gestión en la Masia que tantas inversiones ha hecho ahorrarse al club. No obstante, para mantener un gran nivel en la cantera, es necesario captar también el talento de fuera, y parece ser que desde la dirección deportiva ha crecido el interés en un prometedor jugador de las inferiores del Manchester United.

JJ Gabriel, delantero de solo 15 años de edad, destaca en el sub-18 de los 'red devils', donde ya suma diez goles en diez partidos, además de haber entrenado con el primer equipo dirigido por Rubén Amorim. Es por ello que, según 'The Sun', el Barça estaría valorando su fichaje.

JJ Gabriel junto a Cristiano Jr / INSTAGRAM

Ruben Amorim ya lo conoce

El técnico del banquillo de Old Trafford dedicó unas palabras al diamante en bruto, tras su primera sesión con el primer equipo en octubre: "Como todos, sé que es un chico realmente talentoso y todos le prestaron atención en las redes sociales. No solo para que yo lo vea de cara al día de mañana, sino para que ellos sientan lo que significa estar en el primer equipo, las dificultades de jugar contra nuestros defensores, la dificultad de nuestro entrenamiento, el ritmo. Si podemos usar cada entrenamiento que tenemos para mostrarles a los niños lo que necesitan hacer para estar aquí, es importante, no solo para JJ sino para todos".

Más allá de su posible futuro en el primer equipo, lo cierto es que el pasado verano estuvo cerca de separar caminos con su actual club, de hecho, en Inglaterra se destaca la importancia de la figura del director deportivo, Jason Wilcox, para retenerle esta campaña y, en principio, la siguiente, según la información del tabloide.

La semana pasada las redes sociales del Manchester United publicaron imágenes de la promesa entrenando con el primer equipo, ya que fue llamado para entrenar el pasado jueves debido a que los Sub-21 jugaron a puerta cerrada el viernes. Aun cuando no fue su primera participación en una sesión, que desde el equipo mancuniano se le dé más visibilidad podría ser indicativo de que su debut se está acercando, incluso con su corta edad.

Pese a llevar en el club inglés desde los 10 años, ahora será el turno de los azulgranas decidir si realmente intentan acometer su fichaje o si, por el contrario, no dan el paso. Mientras, JJ Gabriel seguirá brillando como hizo el pasado fin de semana, cuando marcó un hat-trick en el miniclásico ante el Liverpool donde el Manchester United se impuso por un contundente 7-0.