El Barça se interesa por Vitor Reis

Vitor Reis entra dentro de la órbita blaugrana. El central brasileño, de 20 años, que pertenece al Manchester City, es del agrado de Hansi Flick y Deco, que consideran que tiene el perfil para jugar en el Barça 2027.

El zaguero diestro, que se formó en la cantera del Palmeiras, fue un fijo en las alineaciones de Míchel esta última temporada en el Girona, donde jugó cedido. Y sus buenas actuaciones en LaLiga, consolidándose como uno de los futbolistas jóvenes con más proyección en su posición, no han pasado desapercibidas para la dirección deportiva blaugrana.

Es más, se considera que Vitor Reis encajaría muy bien en el Barça por su buen dominio del balón (ha sido uno de los centrales con mayor porcentaje de acierto en sus pases en LaLiga), su incuestionable pie educado y su valentía, combinada con su velocidad de corrección, lo que le permite adaptarse a líneas defensivas muy avanzadas, como la que propone el Barça de Flick.

Vitor Reis ha firmado una buena temporada en Girona / David Borrat

Según ha podido saber SPORT, ya ha habido unos primeros movimientos del Barcelona, que quiere conocer de primera mano cuáles son las intenciones del Grupo City con el brasileño, porque difícilmente habrá una segunda cesión al Girona, que la próxima temporada competirá en Segunda División.

Las buenas relaciones existentes entre Deco y el director deportivo citizen, el portugués Hugo Viana, facilitan los contactos. El escenario más plausible con el que trabaja el Barça es poder contar con el futbolista brasileño cedido, con una opción de compra pactada. Es la fórmula que ya se aplicó con Marcus Rashford.

Existe, en este sentido, la posibilidad de alinear intereses por parte de los dos clubes, porque aún no está claro si Enzo Maresca contará o no con el joven central paulista en la revolución que está preparando para este próximo curso, el primero del postguardiolismo.

El City pagó 37 millones de euros al Palmeiras por Vitor Reis en enero de 2025, en la que fue la mayor venta de un defensor sudamericano de la historia. Lo firmó hasta junio de 2029. El club celeste de Manchester le ganó la partida al Real Madrid, porque el jugador era del agrado de Juni Calafat, director del departamento de scouting, que ya había fichado a Endrick procedente del Verdão.

Vitor Reis y Pep Guardiola la temporada pasada en el City / Manchester City

No es solo el City, y ahora el Barça, quien confía en las condiciones y el potencial de crecimiento de este joven zaguero. También le encanta a Carlo Ancelotti, que se lo llevó a la Seleção absoluta durante la fecha FIFA de marzo al comprobar que Marquinhos no se recuperaría a tiempo para jugar el amistoso contra Croacia.

El técnico italiano también incluyó a Vitor Reis en la prelista de 55 nombres que envió a la FIFA para este Mundial 2026. En Brasil, su nombre se da por seguro en el proceso de renovación que empezará tras la disputa del torneo, independientemente de cuál acabe siendo el papel de una Canarinha en horas bajas.

El Barça no se olvida de reforzar la defensa

El objetivo prioritario del Barça para este próximo mercado sigue siendo el fichaje de Julián Álvarez para ocupar la posición de ‘9’ titular tras la salida de Robert Lewandowski, que este lunes regresó de Chicago, donde podría acabar jugando.

A pesar de la postura intransigente e irreductible del Atleti, sigue habiendo confianza en las oficinas de la Ciutat Esportiva en que la operación pueda desencallarse después de la participación de la Araña en el Mundial 2026 con Argentina. Otros nombres, como el de João Pedro (Chelsea), siguen en cartera, a la espera de acontecimientos.

Paralelamente, el club no ha aparcado la posibilidad de reforzar la línea defensiva, más allá de poder incorporar de forma definitiva a João Cancelo, una apuesta personal de Deco que ha convencido a Hansi Flick con su extraordinario rendimiento en el último semestre.

Luka Vuskovic ha sido descartado por el Barça / Instagram

El Barça está rastreando el mercado con la posibilidad de incorporar temporalmente a defensores de calidad y con potencial, haya o no salidas en la retaguardia. Luka Vušković, que encanta a Hansi Flick, fue ofrecido por su agente, Pini Zahavi. Sin embargo, la operación se antoja altamente complicada y se ha descartado. El central croata, que es diestro como Vitor Reis, ha jugado esta temporada en el Hamburgo cedido por el Tottenham. Su valor de mercado es de 60 millones de euros y los Spurs no están por la labor de rebajar su precio de traspaso.