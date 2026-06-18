FC BARCELONA
El Barça se interesa por la perla del Real Murcia
El club azulgrana ha puesto sus ojos en Alejandro Meca, extremo derecho del Murcia Imperial, para potenciar su equipo filial la próxima temporada
Tras una temporada decepcionante en el Barça Atlètic, donde no se logró el objetivo del ascenso a Primera RFEF y el equipo sufrió numerosas lesiones e inconvenientes, el FC Barcelona ha decidido reforzar con determinación su filial de cara a la próxima campaña 2026/27.
El club culé busca talento joven con proyección para devolver al segundo equipo al lugar que le corresponde. Según información del periodista Ángel García 'Cazurreando', el Barça habría preguntado por la situación de Álex Meca (Alejandro Hernández Meca), prometedor extremo derecho del Real Murcia Imperial. El jugador, de 21 años (nacido el 8 de junio de 2005 en Lorca), contaría con una cláusula de salida en forma de cesión en caso de no entrar en la primera plantilla del Real Murcia la próxima temporada.
Meca es un atacante dinámico, rápido, con una gran capacidad de desborde y un notable olfato goleador. Esta temporada ha disputado 36 encuentros en Tercera Federación entre fase regular y playoffs, sumando 25 tantos, y brillando especialmente en la promoción con 5 goles en 5 partidos. Además, ya ha debutado con el primer equipo del Real Murcia en Primera RFEF.
En plena final de playoff
Actualmente, Meca y el Imperial disputan la gran final del playoff de ascenso a Segunda RFEF ante el CD Pamplona. En la ida, el lorquino fue el gran protagonista al anotar los dos goles de su equipo en la victoria por 2-1. La vuelta se jugará el sábado 20 de junio a las 18:00 en las instalaciones de Beitikuntzea.
El jugador, formado en las canteras del Elche y el Cartagena, tuvo un breve paso por el Yeclano Deportivo antes de llegar al Murcia Imperial en el verano de 2024.
"Sería un broche perfecto"
En declaraciones recogidas por el club grana, Meca se mostró ilusionado con el presente y el futuro: "Ascender con el Imperial sería el broche perfecto a una temporada inolvidable". El atacante, máximo goleador del equipo, superó una dura lesión de la temporada anterior y destacó el apoyo del cuerpo técnico y el aprendizaje junto a los jugadores del primer equipo. "Ha sido un proceso duro y bonito... Con este equipazo las cosas son mucho más fáciles", señaló.
Con su llegada, el FC Barcelona pretende dotar al Barça Atlètic del talento necesario para competir al más alto nivel y situarlo donde se merece. La mejor cantera del mundo seguirá alimentando constantemente al primer equipo con jugadores de la máxima calidad. Alejandro Meca podría ser una pieza clave en ese proyecto.
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