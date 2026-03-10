El Barça se interesa por una estrella del Borussia Dortmund

Se acaba la temporada y la rumorología de mercado cada vez va a más. El Barça está muy atento a los futbolistas que terminan contrato el próximo 30 de junio y, desde Alemania, apuntan al interés del club blaugrana por una estrella del Borussia Dortmund. En concreto, 'Sky Alemania' asegura que el Barça se ha informado de la situación del centrocampista ofensivo Julian Brandt, futbolista que finaliza su vinculación con el Borussia el próximo 30 de junio y que ya ha anunciado que no renovará. El Arsenal de Mikel Arteta sería el otro equipo que estaría interesado en un futbolista con muy buenos números en la Budesliga y a quien Hansi Flick conoce bien.

Julian Brandt habría recibido una propuesta de renovación, pero las negociaciones estarían totalmente rotas por lo que el futbolista y su entorno estarían abiertos a una nueva aventura fuera de la Bundesliga. Brandt tuvo tres ofertas importantes de la Premier durante el mercado de enero pero priorizó quedarse en el Dortmund hasta junio para poder salir con la carta de libertad y escoger destino lejos del fútbol alemán.

Brandt llegó al Dortmund en 2019 procedente del Bayer Leverkusen por unos 25 millones de euros y en estas últimas temporadas ha sido pieza clave del conjunto alemán. Es un centrocampista ofensivo con llegada y mucho gol. De hecho, este curso ha participado en 32 encuentros oficiales y lleva ya diez goles y tres asistencias.

El aún futbolista del Dortmund irá al Mundial con Alemania y Flick le conoce de su paso por la selección. El Barça conoce las exigencias de Julian Brandt tras su ofrecimiento, pero no ha dado ningún paso al frente. El futbolista del Bayern, Leon Goretzka, también se ofreció al club blaugrana al quedar libre, pero tampoco se ha ido más allá de unos primeros contactos para conocer su situación.

De hecho, el Barça no tiene previsto reforzarse en el centro del campo de cara a la próxima temporada salvo que haya alguna salida inesperada. Es la zona con más futbolistas en la plantilla y hay mucha competencia. Consideran a Brandt un muy buen jugador, pero su posición está cubierta. Otro de los jugadores libres que se han ofrecido es Bernardo Silva, que acaba contrato en el Manchester City, y priorizaría recalar en el Camp Nou por delante de las múltiples ofertas que tiene encima de la mesa.