Barça: ni interés ni movimientos por Kauã Pavuna

El Barça no ha realizado ningún tipo de acercamiento a Kauã Lucas Souza, conocido deportivamente como Kauã Pavuna (en referencia a su barrio de origen, en la zona norte de Río de Janeiro). Tiene 15 años (es de la generación de 2011), juega en la base del Flamengo y, ahora mismo, está concentrado con la Seleção Sub-15.

Algunos influencers que siguen el día a día del Mengão lo han vinculado en las últimas horas con el Barcelona y la onda expansiva de la desinformación ha sido reproducida incluso en la capital catalana.

"¿El Barça? Esto no tiene ningún sentido", han explicado a SPORT fuentes próximas a la perla carioca, que han negado vehementemente cualquier tipo de contacto con el departamento de scouting o la dirección deportiva blaugrana.

Kauã Pavuna jugando con Brasil Sub-15 / CBF

Kauã Pavuna solo será mayor de edad en enero de 2029, cuando, entonces, según la normativa de la FIFA, sí podrá dar el salto al fútbol europeo. Por mucha calidad que tenga este '10' diestro, el Barcelona no ha hecho nunca ningún movimiento por un jugador sudamericano con un horizonte deportivo a tan largo plazo. Y aún menos en un escenario en el que el futbolista todavía no ha podido firmar ni su primer contrato profesional con el Flamengo, lo que ocurrirá en enero, cuando cumpla los 16 años y, entonces, podrá comprometerse únicamente por tres temporadas, según la normativa vigente.

Nadie en Brasil compara a Kauã Pavuna con Ronaldinho ni con ninguno de los grandes cracks canarinhos. Le queda muchísimo camino aún por recorrer. Que esté con la Seleção Sub-15 y jugando en el Flamengo, que junto al Palmeiras posee la mejor cantera del fútbol brasileño en la actualidad, indica que tiene un gran porvenir.

El Barça, que realiza un trabajo espectacular en la captación de talento, mapea la categoría sub-15 en Brasil y en Sudamérica y tiene nombres subrayados, sobre los que realiza un seguimiento preventivo, que se intensifica con el paso del futbolista a la categoría sub-17, donde, entonces, la competencia con los clubes europeos ya es voraz.

Uno de los casos de futbolistas sub-15 que el Barcelona seguía en el gigante sudamericano es, precisamente, otro canterano del Flamengo: el extremo izquierdo Ryan Roberto, que en marzo cumplió los 18 años y que acaba de ser vendido al Shakhtar Donetsk por 9,5 millones de euros más 500.000 euros en variables.

Habilidoso, con gol y siempre con un talento precoz (con 15 años ya jugó la Copinha que es una competición sub-20), tiene un potencial brutal y continuará siendo observado por los técnicos blaugranas para seguir su evolución en su primera experiencia en Europa.