Barça y Como ya intercambian documentos por Cuenca

El mercado en Can Barça no para de moverse, aun cuando la mayoría de movimientos de este mes de enero están más relacionados con el filial y no tanto con el primer equipo. Más allá de las incorporaciones realizadas (o por realizarse) de Patricio Pacifico, Hamza Abdelkarim, Onstein, Ajay Tavares y Bisiwu, quien podría ser la guinda del pastel, algunos jugadores abandonaran el Barça en estos últimos días de periodo de traspasos.

En este sentido, Andrés Cuenca, central zurdo prometedor que incluso llegó a debutar bajo las órdenes de Hansi Flick la pasada temporada en la victoria culer por 5-0 ante el Young Boys en Champions League, se marchará traspasado al Como de Cesc Fàbregas. Eso sí, el acuerdo no será vigente hasta verano, aunque antes saldrá en calidad de cedido muy probablemente al Sporting de Gijón, tal como ha informado SPORT anteriormente.

Andrés Cuenca en la temporada 24-25 / Sport

Ya hay intercambio de documentos

Según información de Gianluca Di Marzio, el Como y el Barça ya están intercambiando documentos por Andrés Cuenca, un acuerdo que se formalizará al final de la temporada. De hecho, el periodista italiano apunta también al Sporting de Gijón como destino más probable para el central zurdo hasta junio, que será el paso previo a su aterrizaje en el conjunto dirigido por Cesc Fàbregas. Todo parece estar muy cerca de cerrarse entre las cuatro partes implicadas, pese a la complejidad de llevar a cabo una operación así.

Incluso, el presidente ejecutivo del Sporting de Gijón, José Riestra, habló del interés en Cuenca, durante la presentación de Andrés Ferrari, confirmando que es una posibilidad muy real: "El nombre está en el radar y estamos viendo cómo lograrlo. Estamos estudiando la forma de cómo sí lograrlo, cómo puede ser lo mejor para el jugador, su club actual y nosotros. Son importantes las voluntades".

Si algo no está en duda es que el futuro de Andrés Cuenca como azulgrana parece haber llegado a su fin, ya que el defensa no entra en los planes del club a corto plazo, aunque muy probablemente el club catalán se guardará un porcentaje de futura venta para mantener cierto control sobre el futbolista, así como la opción de traerle de vuelta por un importe menor al que deban depositar otros conjuntos, de la misma manera que se vienen cerrando este tipo de operaciones por jugadores jóvenes que salen del club.