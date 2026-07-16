El Barça ya intercambia documentación con el Dortmund por Adeyemi

El Barça puede caer dos veces en la misma piedra, pero no tres. Después de los contratiempos que acompañaron la oficialización de los fichajes de João Cancelo y Anthony Gordon, el club azulgrana ha decidido adelantarse a cualquier posible imprevisto para que los próximos anuncios no vuelvan a sufrir retrasos de última hora.

Tal y como sucedió en aquellas operaciones, la oficialización de ambos futbolistas se demoró durante varias horas por cuestiones relacionadas con el intercambio de documentación entre las diferentes partes implicadas. Un escenario habitual en operaciones de este nivel, pero que el Barça quiere evitar a toda costa que se repita.

Por ese motivo, según ha podido saber SPORT, el club ya trabaja intensamente para dejar preparados todos los documentos necesarios y avanzar el máximo trabajo posible durante el día de hoy. La intención pasa por anticiparse a cualquier incidencia administrativa que pueda retrasar los siguientes pasos de la operación y evitar que se repita lo ocurrido hace apenas unos días.

En ese sentido, la jornada ha estado marcada por una reunión de trabajo celebrada durante la comida entre João Amaral, director de scouting del Barça, Sergio Alves, uno de los hombres de máxima confianza de Jorge Mendes en Gestifute, y Paulo Castro Rendeiro, abogado de confianza del representante portugués. Al encuentro también asistieron otras personas implicadas en la operación para seguir coordinando todos los aspectos pendientes.

Amaral, cogiendo cada vez más fuerza

La ausencia de Deco, que continúa fuera de Barcelona, ha provocado que João Amaral, cuya gestión gusta mucho a club y afición, asuma durante estos días un papel especialmente importante en la coordinación de varias operaciones. El dirigente portugués está ganando cada vez más peso dentro de la estructura deportiva y está siendo una de las figuras encargadas de mantener el contacto constante entre el Barça, Gestifute y el resto de participantes en las negociaciones.

Aunque todavía quedan algunos pasos por completar y el pago sigue pendiente, el objetivo del club es dejar todo preparado con la máxima antelación posible. En los despachos son conscientes de que, en operaciones de esta magnitud, cualquier documento pendiente puede retrasar durante horas un anuncio que ya parecía cerrado.

Por ello, el Barça ha dedicado buena parte del día a avanzar trabajo, revisar toda la documentación e intercambiar la información necesaria entre las partes. La idea es sencilla: que cuando llegue el momento de oficializar la operación, todo esté preparado y no vuelva a repetirse una situación como la vivida recientemente con los últimos fichajes del verano.