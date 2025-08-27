El Barça intentará librar a Raphinha del viaje a Bolivia

Carlo Ancelotti aplicó un doble rasero intolerable que muestra sus preferencias por el Real Madrid en su segunda convocatoria como seleccionador brasileño. Dio descanso al trío merengue (Éder Militao, Vinicius Jr. —quien, por sanción, solo podía disputar un encuentro— y Rodrygo), pero, en cambio, llamó a filas a Raphinha para los intrascendentes encuentros de la fecha FIFA de septiembre.

Clasificada para el Mundial 2026, la Seleção cerrará la fase sudamericana contra Chile, que ya está eliminada, el jueves 4 en Maracaná, y el martes 9 visitará la altitud de El Alto para medirse a Bolivia. El Barça tiene motivos para quejarse ante tamaño agravio con su máximo rival. Ahora no le queda otra que intentar reducir los daños.

Por eso, entablará conversaciones con la cúpula de la CBF para que Raphinha se libre de jugar en la temible altitud andina de 4.150 metros. El objetivo es que sea desconvocado después de haber jugado en Río de Janeiro y logre regresar antes a Barcelona, sin tener que disputar el encuentro en territorio boliviano, de una bajísimo valor deportivo para los brasileños y de un grandísimo desgaste físico para sus futbolistas.

Ancelotti ha hecho una convocatoria llena de novedades, porque quiere aprovechar la ocasión ver a futbolistas nada habituales los últimos años en la Canarinha. Hay debutantes como el lateral Douglas Santos (Zenit) o el '9' Kaio Jorge (Cruzeiro), que es el artillero del Brasileirao 2026.

Este será la primer y último test que Carletto hará con Brasil, lo que hace que la convocatoria de Raphinha tenga aún menos sentidos. Ya en la fecha FIFA de octubre, cuando al blaugrana le tocará hacer una mini gira asiática porque la Canarinha Brasil jugará contra Corea del Sur (en Seúl) y Japón (en Tokio), el técnico italiano piensa llamar al grupo que piensa llevarse al Mundial al final de temporada.