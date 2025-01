El Barça intensifica el pulso sobre Pau Prim

No es una manera nueva de actuar en el fútbol base del Barça (el retornado Víctor Barberá fue uno de los casos recientes), pero no por ello deja de sorprender, y como mínimo, ser discutible. Pau Prim se ha quedado este domingo fuera de la convocatoria del Barça Atlètic para recibir a las 15.30 horas a la Ponferradina en medio de un proceso de renovación que se encuentra totalmente estancado. El centrocampista internacional sub-20 no pisará el césped por segunda vez consecutiva, pues tampoco formó parte de la expedición la semana pasada a León para rascar un buen punto del feudo del líder, la Cultural Leonesa (1-1).

Pau Prim acaba contrato el 30 de junio y tiene pie y medio fuera del club, así que la decisión por ahora es que no juegue. La temporada es larga y el pulso se mantiene, e incluso, se intensifica, algo que no parece bueno para ninguna de las dos partes, pues el barcelonés fue titular e indiscutible para Albert Sánchez desde la primera jornada hasta prácticamente final de año.

Aleix y Unai sí están encarrilados

Cierto que el filial ha recuperado una pieza clave en la medular como es el capitán Aleix Garrido, que también acaba el 30 de junio, así como también Unai Hernández, pero en ambos casos, la predisposición entre el club y los futbolistas es otra, así como, a buen seguro, el desenlace.

Aleix Garrido abrió la cuenta ante el Bilbao Athletic / Valentí Enrich

Pau Prim no entró en una lista de convocados en la que sí destacan las novedades de Toni Fernández, tras su debut en la Copa del Rey con el primer equipo azulgrana, y de Sergi Domínguez, central a caballo del equipo de Hansi Flick y del filial. Refuerzos de lujo para intentar romper de una vez por todas la mala racha en el Estadi Johan Cruyff, donde el Barça Atlètic acumula 6 partidos consecutivos sin vencer (5 empates y 1 derrota).