El Barça intensifica su interés por el Pedri holandés... con la Premier y el Madrid al acecho

Desde que Ronald Koeman aseguró que “entrené a Pedri en el Barcelona y veo cosas de él en Kees Smit”, los rumores alrededor del joven futbolista neerlandés se han disparado. El centrocampista del AZ Alkmaar ya estaba controlado por algunas de las secretarías técnicas de los mejores clubes de Europa, entre ellas la del Barça, pero las declaraciones del seleccionador de Países Bajos situaron al centrocampista en el mapa y ‘activaron’ el interés de otros equipos.

Según ha informado el periodista especializado en el mercado de fichajes Matteo Moretto en ‘Radio Marca’, en los últimos partidos del AZ ha habido ojeadores de clubes como el Barça, el Real Madrid, el Atlético de Madrid, el Chelsea o el Manchester City para ‘espiar’ a Kees Smit. ‘Sky Sport’ apuntó recientemente que su actual equipo lo dejaría salir el próximo verano por una cantidad cercana a los 25 millones de euros a pesar de tenerlo ‘ligado’ contractualmente hasta 2028. La competencia por una de las joyas más prometedoras del continente será máxima.

A pesar de que el centro del campo blaugrana está muy bien cubierto (y se espera que mejore poco a poco a medida que Marc Bernal vaya recuperando su mejor versión), la dirección deportiva encabezada por Deco está muy atenta a las opciones de mercado que puedan reforzar la plantilla. En la última ventana de incorporaciones, sin ir más lejos, aterrizaron en el Spotify Camp Nou Joan Garcia (una auténtica ‘ganga’ por 25 millones), Marcus Rashford en calidad de cedido y Roony Bardghji por solo 2,5 ‘kilos’.

La situación económica del FC Barcelona imposibilita inversiones muy importantes, pero sí que permite realizar alguna apuesta de futuro como lo sería Kees Smit. De momento, varias informaciones ya han apuntado que los responsables deportivos culés están atentos a su situación, aunque de momento el interés no ha ido más allá.

El futbolista, insistimos, dejó claro que para él sería un sueño enfundarse la camiseta blaugrana. Veremos dentro de unos meses qué equipos deciden lanzarse a por él de forma definitiva y qué propuesta encaja más en sus planes. Sea como sea, Smit apunta a ser uno de los nombres propios del próximo verano.