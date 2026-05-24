El Barça inspira la nueva aventura política de Tsipras

Aleksis Tsipras, ex primer ministro de Grecia y uno de los políticos de Europa más populares durante la durísima crisis de deuda que golpeó al país heleno la pasada década, ha vuelto a escena con un nuevo proyecto… y con una puesta en escena de inequívoco "aroma Barça". Tsipras, que gobernó Grecia entre 2015 y 2019 y lideró Syriza hasta 2023, ha convocado la presentación oficial de su nuevo partido para este martes 26 de mayo en Teseu. Nunca ha escondido su concidión de seguidor de la entidad blaugrana.

Tsipras ha empezado a compartir su proyecto político a través de las redes sociales, en las que se le ve sosteniendo una pelota del Barça, con una bufanda blaugrana, y explicando el porqué de esos colores y su paralelismo con el fútbol en general y con la entidad culé en particular: “Estamos formando un equipo para ganar el campeonato. Ya hemos encontrado los colores. El azul de nuestra patria, el rojo de nuestras luchas”, asegura el líder político griego en el vídeo con el que cita a sus seguidores para el acto del día 26. La prensa helena se ha hecho eco de las publicaciones de Tsipras y, por supuesto, no ha obviado la relación inequívoca y expresa con el FC Barcelona.

Aleksander Tsipras, ex primer ministro de Grecia / SPORT

No parece un simple guiño estético. El propio Tsipras lleva varios días calentado el lanzamiento de su proyecto político y, de hecho, varios medios griegos han recuperado declaraciones de 2023 en las que el ex primer ministro vinculaba de forma muy explícita su anterior espacio político con el Barça. La frase no deja demasiado margen a la interpretación. Preguntado entonces por qué equipo sería Syriza si fuera un club de fútbol, Tsipras respondió: “Creo que aquí no puedo responder ‘Panathinaikos’, porque no sería el Panathinaikos. Si Syriza fuera un equipo de fútbol, como creo que es algo más que un partido político, una idea, diría que es el Barça. Es un equipo con historia, que viene de muy lejos y va muy lejos”.

El Barça como símbolo político

Ahí está la clave de esta historia. Tsipras no utiliza al Barça solo por una cuestión cromática, sino también como símbolo. En su discurso aparecen conceptos como historia, identidad, idea colectiva y ambición de largo recorrido, todos ellos asociados por él mismo al club blaugrana. Por eso, en Grecia se interpreta que el ex líder de Syriza está construyendo el relato de su nueva etapa política con el Barça como referencia reconocible.

Tsipras fue hace años uno de los dirigentes más conocidos de Europa por su pulso con Bruselas en plena crisis griega y ahora ha decidido volver a la carga con un nuevo partido, cuyo nombre se dará a conocer esta semana, pero cuya estética da la sensación de que irá asociada a la de la entidad blaugrana. Para el político heleno los colores del Barça son perfectos para trasladar las ideas y los valores del proyecto que está a punto de echar a rodar y que ya da que hablar.