El Barça inscribe a Roony Bardghji como jugador del primer equipo

El FC Barcelona anunció este viernes que ha inscrito a Roony Bardghji en LaLiga como jugador de la primera plantilla. El club blaugrana ha conseguido el espacio necesario en la masa salarial de la primera plantilla para, además de inscribir a Joao Cancelo como refuerzo del mercado de invierno, cumplir con el compromiso de dar al delantero sueco una ficha como miembro de pleno derecho del primer equipo. El Barça ha adelantado la información a través de sus medios oficiales, presentándolo como: "Roony Bardghji, el nuevo '19' del Barça".

"Novedades con Roony Bardghji. El delantero sueco, uno de los grandes protagonistas de la semifinal de la Supercopa de España contra el Athletic Club, pasa a tener ficha del primer equipo. Hasta ahora, el extremo estaba inscrito con ficha del Barça Atlètic y lucía el dorsal '28'".

"A partir de ahora, defenderá el '19' -dorsal correspondiente al primer equipo- a partir de este domingo, cuando tenga lugar la final de la Supercopa de España", reza el comunicado que publicó el Barça en la mañana de este viernes. Además, recordaba que el '19' es el dorsal que ya lució Roony Bardghji durante los amistosos de pretemporada disputados este verano.

Otro dato curioso es que el último portador de este número en la camiseta fue Lamine Yamal, quien cambió este guarismo por el '10' que había defendido Ansu Fati, ahora en el Mónaco, y que a su vez lo había heredado de Leo Messi.

Eran 19 blaugrana con el '19'

El Barça también recordó en su anuncio que el dorsal '19' lo han lucido muchos futbolistas ilustres desde que se optó por la fórmula de personalizar las camisetas en LaLiga; casualmente, 19 jugadores, ahora veinte contando a Bardghji. Lluís Carreras fue el primero en lucirlo en la espalda junto a su nombre, a partir de la campaña 1995/96, y a continuación lo han lucido: Juan Antonio Pizzi (1996-98), Patrick Kluivert (1998/99), Dani García Lara (1999-03), Fernando Navarro (2004/05), Leo Messi (2005-08), Maxwell (2009-12), Martín Montoya (2012) (2013/14), Sandro Ramírez (2015/16), Lucas Digne (2016-18), Munir El Haddadi (2018), Kevin-Prince Boateng (2019), Carlos Aleñá (2019), Martin Braithwaite (2020), 'Kun' Agüero (2021), Ferran Torres (2022), Franck Kessie (2022/23), Vitor Roque (2024) y Lamine Yamal (2024/25).