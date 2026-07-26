El Barça iniciará el 'stage' de pretemporada con novedades

Tras dos semanas trabajando en la Ciutat Esportiva Joan Gamper, con amistoso contra el Europa incluido, el Barça viaja este lunes a Inglaterra para seguir con su pretemporada en el tercer año de Hansi Flick en el banquillo. El lugar elegido para seguir preparando el curso 2026-27 es St. George's Park, el centro de alto rendimiento de la Federación Inglesa, situado en Burton upon Trent, localidad cercana a Derby y también a Birmingham.

La expedición azulgrana, con Flick a la cabeza, viajará con mayoría de jugadores del filial y el juvenil, pues la mayor parte de los mundialistas siguen de vacaciones. De los que disputaron la Copa del Mundo, Ronald Araujo sí estará en el 'stage', mientras Frenkie De Jong no podrá hacerlo por culpa de la lesión de rodilla que sufrió en Estados Unidos y que le hace estar de baja. Raphinha, por su parte, se espera que se una al grupo durante esta semana, mientras difícilmente se subirá al avión Marc-André Ter Stegen, que trata de encauzar los pequeños detalles que han provocado que todavía no se haya cerrado su cesión al Ajax. Una de las buenas noticias será la presencia en la expedición de Fermín, cada vez mejor de la lesión que le apartó del Mundial. Del primer equipo, además de los citados, estarán: Szczesny, Héctor Fort, Balde, Christensen, Gerard Martín, Casadó, Marc Bernal, Roony Bardghji y Karim Adeyemi, uno de los dos fichajes que se han hecho en lo que va de mercado.

El grupo tiene previsto su llegada al aeropuerto de East Midlands hacia las 13.40 horas de Inglaterra y se trasladará de inmediato al Hotel Hilton que hay dentro de las instalaciones de St. George's Park. Horas más tarde, a las 18.00, realizará el primer entrenamiento en tierras inglesas.

Dos de los miembros de la comisión deportiva, Alejandro Echevarría y Bojan Krkic, acompañarán a la expedición, que podría encabezar el vicepresidente deportivo de la entidad, Rafa Yuste, aunque este aspecto no está todavía confirmado. Deco, director deportivo de la entidad, tiene previsto incorporarse al grupo el miércoles, mientras el presidente Joan Laporta debería llegar a Inglaterra el viernes 31 para presenciar en directo el amistoso que los de Hansi Flick jugarán ante el Birmingham City, equipo de la Championship, en St. Andrew's. El martes está prevista en Barcelona una importante reunión de la junta directiva en la que se debe convocar a los compromisarios a una Asamblea Extraordinaria para, entre otras cosas, pedir permiso para ampliar el crédito del Espai Barça.

El 'stage' de pretemporada se alargará hasta el lunes 3 de agosto. Ese día, el conjunto de Flick jugará un segundo amistoso. El rival será el Preston North End, equipo también de Championship. El partido se disputará a puerta cerrada en las instalaciones de St. George's Park.