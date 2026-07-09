El Barça inicia la instalación del nuevo césped del Spotify Camp Nou

El FC Barcelona sigue avanzando en la transformación del Spotify Camp Nou. Con el regreso del equipo cada vez más cerca tras las vacaciones, las obras han entrado en una fase decisiva con el inicio de la instalación del nuevo terreno de juego, un proceso de alta precisión que va mucho más allá de colocar césped sobre el campo.

Las imágenes compartidas por el creador de contenido @Marouanemero1 muestran cómo los trabajos ya se centran en la preparación del futuro tapete del estadio. Según explica, el recinto está inmerso en una profunda reestructuración del suelo y de la base sobre la que se asentará el nuevo césped, utilizando maquinaria especializada para clasificar y preparar los materiales que formarán parte de la superficie de juego.

Una base diseñada al milímetro

Antes de que aparezca el característico color verde, el club debe completar una compleja intervención bajo la superficie. La preparación del subsuelo resulta fundamental para garantizar la estabilidad del terreno durante toda la temporada y permitir un drenaje perfecto en cualquier condición meteorológica.

El campo contará con un sistema preparado para evacuar el agua de forma eficiente y mantener unas condiciones óptimas durante todo el año, evitando que las lluvias o las bajas temperaturas afecten al estado del césped.

Tecnología al servicio del estilo Barça

La superficie que lucirá el Spotify Camp Nou estará diseñada para responder a las exigencias del fútbol de élite y, especialmente, al estilo de juego que caracteriza al Barça. La velocidad de circulación del balón, la regularidad de los botes y la firmeza del terreno son aspectos que el club considera prioritarios.

El nuevo Spotify Camp Nou tiene cada vez mejor pinta / Sport

Para conseguirlo, la base incorpora materiales seleccionados con precisión y un sistema híbrido de última generación que combina césped natural con millones de fibras sintéticas integradas en el terreno. Esta tecnología permite que las raíces naturales se entrelacen con la estructura artificial, ofreciendo una superficie mucho más resistente al desgaste, capaz de soportar la elevada carga de partidos y entrenamientos sin perder estabilidad.

Con el mes de julio avanzando, el FC Barcelona acelera una de las actuaciones más delicadas del Espai Barça para que el Spotify Camp Nou presente un terreno de juego en perfectas condiciones cuando el balón vuelva a rodar en el inicio de la temporada 2026-27.