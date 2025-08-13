El Barça inicia su cuenta atrás pensando en el Mallorca

Cada vez queda menos para el inicio de la temporada 2025-2026. El Barça lo hará contra el Mallorca el próximo sábado 16 de agosto a las 19:30 horas en Son Moix, donde buscarán los primeros tres puntos de la Liga.

Los de Hansi Flick llevan preparando el encuentro desde que los azulgranas disputaron el Gamper contra el Como de Cesc Fàbregas. En este sentido, en la sesión de entrenamiento de este miércoles por la mañana el técnico alemán ha contado con todos los jugadores disponibles del primer equipo.

Robert Lewandowski sigue de baja porque, como informó el club antes del último amistoso de la pretemporada, el polaco sufre unas molestias musculares en el bíceps femoral de la pierna izquierda. Además, Ter Stegen sigue recuperándose de la operación a la que tuvo que someterse para solucionar sus problemas de espalda.

El regreso de Marc Bernal, por su parte, parece estar cerca, aunque desde el club quieren ser muy cuidadosos con él. La rotura del ligamento cruzado anterior lo ha mantenido fuera de los terrenos de juego durante un largo período de tiempo.

Los jugadores disponibles contra el Mallorca

El Barça aún no ha inscrito a cinco de sus jugadores. Entre ellos, faltan las nuevas incorporaciones: Joan Garcia, Marcus Rashford y Roony Bardghji; así como Gerard Martín, quien ha dejado de ser sub-23 y necesita ficha del primer equipo, y Szczesny, que renovó el pasado mes de julio por dos temporadas más.

Por ese motivo, el entrenador germano sigue contando con la participación de los futbolistas del Barça Atlètic que viajaron a la Gira Asiática: Toni Fernández, Guille Fernández, Dro y Jofre Torrents, para completar los entrenamientos. De esta forma, no sería de extrañar si alguno de estos nombres se cuela en la primera convocatoria del conjunto azulgrana de la temporada.