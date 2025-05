El Barça puede ingresar casi 50 'kilos' por cedidos y porcentajes

Lógicamente, no lo tiene el Barça incluido en su presupuesto anual. Pero los últimos meses el club azulgrana ya ha sacado tajada gracias a una política que se inició hace 3-4 años y que últimamente no ha hecho más que intensificarse. El colocar porcentajes de futuros traspasos en las salidas de futbolistas del primer equipo (junto con opciones de recompra para no perderlos de vista, claro). Sin ir más lejos, en el pasado mercado invernal ya recibió la entidad presidida por Joan Laporta 13,3 millones de euros por el 20% de la venta de Nico al Manchester City. También se ingresó por la venta de Unai a Arabia y antes, en verano, con la de Marc Guiu.

Y es una tendencia que este próximo verano puede terminar de explotar en forma de varios exfutbolistas azulgranas que tienen muchos números de salir traspasados. Y también por algunos cedidos. Una cantidad que puede ir ingresando el Barça y que, sin lugar a dudas, ayudará a seguir subsanando unas arcas que poco a poco se acercan a una situación de 'seminormalidad' después de varias ventanas de fichajes sin poder alcanzar ese ansiado '1:1'.

Flick y Deco ya piensan en la próxima temporada / FC Barcelona / SPO

Laporta comentó recientemente en sus entrevistas a varios medios que tiene mucha confianza en que Deco pueda actuar en esta próxima ventana de fichajes en las mismas condiciones que el resto. Además de que la idea es trabajar para reforzar todas las líneas. Vamos a repasar por qué futbolistas puede el club barcelonista recibir unos beneficios que se sembraron en su momento y que poco a poco van floreciendo. Podrían llegar a caer unos 50 millones inesperados.

ÁLEX VALLE: 6 MILLONES

Álex Valle con el Como / Como 1907

La primera mitad de temporada en el Celtic no salió como se esperaba. Pero tras cortar la cesión en el club escocés y marcharse al Como italiano con Cesc todo ha ido como la seda para Alex Valle. El de Badalona ha sido indiscutible y ha rendido a un alto nivel en la Serie A. Tanto, que el club transalpino abonará su cláusula de seis millones al Barça (cuatro este curso y dos el que viene). Flick está satisfecho con su pareja de laterales (Gerard Martín y Balde) y el jugador es feliz en el norte de Italia.

JEAN-CLAIR TODIBO: 8 MILLONES

Todibo, tranquilo y muy fino con balón / @jctodibo

Estos están ya 100% confirmados. El West Ham se llevó el verano pasado como cedido a Todibo del Niza. Con una compra obligatoria a final de temporada de 40 millones que efectuará cuando termine la cesión. El Barça tiene un 20% de ese traspaso, ocho millones. 28 partidos disputados esta temporada.

MINGUEZA: 50% DE UNA CLÁUSULA DE 20 MILLONES

Óscar Mingueza, posible salida en verano / X

En el mercado invernal se especuló muy fuerte con una salida al Aston Villa, que iba a pagar la cláusula de 20 millones. El Barça, que firmó un 50% de un futuro traspaso, hubiera ingresado 10. Ha hecho un gran curso y en Vigo se da bastante por hecho que saldrá. Seguramente no por esos 20 'kilos', pero sí por 10-15. El Barça podría sacar 5-10 millones.

TRINCAO: 50% DE UN TRASPASO Y UNA CLÁUSULA DE 80 MILLONES

Trincao, una de las estrellas de este Sporting CP / @SportingCP

Gran año en Lisboa de Francisco Trincao, una de las grandes estrellas del Sporting CP campeón de Liga. En los últimos meses se especula con una oferta del Manchester United de su exentrenador Ruben Amorim de unos 35-40 'kilos'. Muchas papeletas de abandonar Portugal en verano para dar otro paso adelante tras resultar fallido el del Barça. El Barça se frota las manos con el 50% de un futuro traspaso. Podrían caer entre 10 y 20 'kilos'.

MIKA MÁRMOL, UN 50% Y 10 MILLONES DE CLÁUSULA

Iñaki Williams pelea un balón con Mika Marmol / EFE

Otro con un gran mercado es Mika Mármol. Central zurdo formado en La Masia que saldrá seguro de la UD Las Palmas tras el descenso de los canarios. Gran temporada pasada y algo más floja la actual. Pero se confía en sacar entre 3 y 5 millones por esa mitad de la venta del egarense.

ILAIX: 10% Y LA COMPRA DEL CELTA POR 4,5 MILLONES

Ilaix Moriba está cuajando una excelente temporada en el Celta / EFE

En el caso de Ilaix Moriba la cantidad será más discreta. Pero el centrocampista ha recuperado la ilusión y el buen tono que mostró en sus inicios en el Barça. El Celta firmó con el Leipzig con opción de compra por 4,5 millones. Así que caerá medio 'kilo' casi seguro este verano.

OPCIONES MÁS REMOTAS

En el catálogo de movimientos poco probables, están otros nombres por los que el Barça se guardó porcentajes. El 30% que mantiene el Barça por Abde (era de 50 pero en la venta de Vitor Roque dio otro 20% a los verdiblancos). No parece que vaya a salir, pero tiene caché en el mercado y podría entrar algo de 'cash'.

Por Ferran Jutglà (10%), Sergiño Dest, Riqui Puig, Aleñá, Estanis Pedrola, Collado y un largo etcétera también sigue teniendo el club azulgrana pequeños o grandes porcentajes. Pero no se albiran en ingresos próximamente.