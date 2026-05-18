El Barça ingresa, solo con BLM, más que quince equipos de LaLiga

Mientras el Spotify Camp Nou siga en construcción y hasta que los palcos VIP y otras zonas privilegiadas puedan explotarse, BLM (Barça Licensing & Merchandising) sigue siendo la joya de la corona del FC Barcelona, una fuente de ingresos espectacular y muy necesaria para el club azulgrana.

Por ello, desde la junta directiva de Joan Laporta siempre han defendido que no está en venta a pesar del permiso obtenido por la Asamblea de Compromisarios en el año 2022 para poder negociar con un 49,9% de la sociedad. Se cansaron de repetirlo cuando el exprecandidato a la presidencia del club, Marc Ciria, inició una campaña para la recogida de firmas para revocar el citado permiso de la Asamblea.

Que BLM es la actual joya de la corona lo demuestran las cifras. No está todavía cerrado el ejercicio económico de la presente temporada, pero aseguran en el club que se batirán todos los récords de ingresos a través de BLM, superándose los 200 millones de euros y estando por encima de las cantidades presupuestadas. Los ingresos son tan altos que el Barça puede presumir de que solo con BLM tiene más ingresos que quince de los clubes de LaLiga. Solo el Real Madrid, el Atlético de Madrid, el Betis y la Real Sociedad ingresaron más de 200 millones durante el curso 2024-25.

El aumento de ingresos de BLM llega en buena parte gracias al nuevo contrato firmado con Nike en el año 2024, acuerdo que se alcanzó tras meses de duras negociaciones en los que el club azulgrana negoció con Puma e incluso se planteó fabricarse su propia ropa. Logró la junta directiva que lidera Joan Laporta algunos activos muy importantes, especialmente el e-commerce. Es decir, poder vender online fuera de España. Y con ello, los ingresos se han disparado. También con la inauguración de más tiendas oficiales del club.

Explicamos la semana pasada que la Botiga del Spotify Camp Nou batió el domingo del Clásico el récord de facturación en un día y que está previsto que esta temporada ingrese un 30% más que la pasada. Tiene el FC Barcelona en la actualidad un total de 21 tiendas físicas, dieciséis de ellas son de gestión propia, mientras el resto son licencias .

Todas estas cifras hacen que el Barça, según un informe de la propia UEFA, sea el club de fútbol que más ingresa en concepto de merchandising, siendo también uno de los líderes en cuanto a deporte en todo el mundo. Se llega a estas cifras que superan a las del Real Madrid gracias a que el Barça tiene la totalidad de la gestión de BLM, mientras los blancos se asociaron con Legends para el negocio de retail.